Milli Savunma Bakanı Akar'dan "Pençe-Kilit Operasyonu" Açıklaması: "Huduttaki Kilit Tamamlanacak" - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Akar'dan "Pençe-Kilit Operasyonu" Açıklaması: "Huduttaki Kilit Tamamlanacak"

25.04.2022 13:10

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar dün, Pençe-Kilit Operasyonu ile ilgili “Bu operasyonun başarılması ile birlikte, huduttaki kilit tamamlanacak, kilitleyeceğiz. Teröristlerin artık girmesi çıkması mümkün olmayacak. Biz herhangi bir şekilde, bir macera peşinde değiliz” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar dün, Pençe-Kilit Operasyonu ile ilgili "Bu operasyonun başarılması ile birlikte, huduttaki kilit tamamlanacak, kilitleyeceğiz. Teröristlerin artık girmesi çıkması mümkün olmayacak. Biz herhangi bir şekilde, bir macera peşinde değiliz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile sınırın sıfır noktasında bulunan 3. Piyade Tümenine ait Taktik Komuta Yerine giderek son duruma ilişkin bilgi aldı.

Pençe-Kilit Operasyonu'nun yürütüldüğü Zap'a 10 kilometre mesafedeki Taktik Komuta Yeri'nde sahadaki son duruma ilişkin bilgi alan Akar, şunları söyledi:

"Yurt içi, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bugüne kadar toplam 34 bin 259 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Ocak'tan itibaren de 991, bine yaklaştı. Bu mücadeleyi biz sürdüreceğiz. Geçen Pazar günü başlattığımız Pençe-Kilit Operasyonu ile beraber, 56 terörist etkisiz hale getirdiniz. Operasyonumuz büyük bir başarıyla şekilde devam ediyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Onlara şükran borçluyuz. Hatıralarını her zaman anacağız. Gerçekten birer kahramanlık örneği olarak şehit oldular. Onların kanlarını yerde bırakmadınız, bırakmayacağız ve sonuna kadar da bu faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.

Bu operasyonun başarılması ile birlikte, huduttaki kilit tamamlanacak, kilitleyeceğiz. Teröristlerin artık girmesi çıkması mümkün olmayacak. Biz herhangi bir şekilde, bir macera peşinde değiliz. Komşularımızın toprak bütünlüğüne, bağımsızlığına, egemenliğine saygılı olarak sadece ve sadece teröristlerin peşindeyiz. Ülkemizi, hudutlarımızı, güvenlik güçlerimizi terör saldırılarından korumak için gayret gösteriyoruz. Derdimiz bu, bunu yapıyoruz.

Şu anda teröristler için hiçbir yer güvenli değil. Mehmetçiğin nefesini her an enselerinde hissediyorlar. Dolayısıyla bir çöküş olduğunu görüyoruz. Fakat bu çöküşle alakalı terörist ifadeleri, istihbarat raporları var. Artan bir şiddet ve tempoda en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürekli mücadelemizi sürdüreceğiz.

"MAKSADIMIZ HUDUTLARIMIZIN GÜVENLİĞİNİ İLERİDEN SAĞLAMAK"

Terörü kaynağında yok etmek için elimizden gelen gayreti gösterdik, göstermeye devam edeceğiz. Maksadımız hudutlarımızın güvenliğini ileriden sağlamak ve teröristlere ait barınak, sığınak, korunak, sözde karargahları tahrip etmek. Gayretimiz budur, çalışmamız budur.

Pençe 1 Harekatı 27 Mayıs 2019'da başladı. O günden beri de bu faaliyetler devam ediyor. Bu çerçevede Sinat-Haftanin, Avaşin-Basyan, Hakurk, Karaçak, Kandil, Zap her tarafa karadan ve havadan harekatlar düzenledik."

"BİZİM TARİHİMİZ TEMİZ"

Akar, bu yılın başından itibaren hudutlarda 1.819 kişinin yakalandığını, 125 bin 574 kişinin engellendiğini belirterek "Hudutta görevli Mehmetçik 'Hudut, namustur' anlayışı içinde gece-gündüz demeden görevlerini yerine getiriyor" dedi.

Akar, 1915 olayları ile ilgili olarak da şunları söyledi:

"Bu son derece asılsız iddialardır. Bununla ilgili de tarihçilerimizin ortaya koyduğu gerçekleri, herkesin görmesini bekliyoruz. Bunlar tarihten düşmanlık çıkarıyorlar. Bu hiçbir şekilde, bölge ve dünya barışına hizmet edecek bir çalışma değil. Bununla ilgili Amerikan kaynaklarından derlenmiş kitaplar var, çalışmalar var. Politik gayretle, siyasi amaçlarla olay çarpıtılıyor. Bizim tarihimiz temiz, utanacak hiçbir şeyimiz yok."

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Pençe-Kilit Operasyonu Açıklaması: Huduttaki Kilit Tamamlanacak
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Pençe-Kilit Operasyonu Açıklaması: Huduttaki Kilit Tamamlanacak
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Pençe-Kilit Operasyonu Açıklaması: Huduttaki Kilit Tamamlanacak
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Pençe-Kilit Operasyonu Açıklaması: Huduttaki Kilit Tamamlanacak

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Hulusi Akar, Terörist, Milli, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'Pençe-Kilit Operasyonu' Açıklaması: 'Huduttaki Kilit Tamamlanacak' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Akar'dan "Pençe-Kilit Operasyonu" Açıklaması: "Huduttaki Kilit Tamamlanacak" - Son Dakika
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