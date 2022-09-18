Suriye sınırında 12 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Suriye sınırında 12 terörist etkisiz hale getirildi

18.09.2022 15:24
Suriye sınırında 12 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye sınırında teröristlerce yapılan roketatar tacizi sonucu bir askerin şehit olduğunu, bir askerin yaralandığını, tespit edilen hedeflerin ateş altına alınmasıyla ilk belirlemelere göre 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye sınırında teröristlerce yapılan roketatar tacizi sonucu bir askerin şehit olduğunu, bir askerin yaralandığını, tespit edilen hedeflerin ateş altına alınmasıyla ilk belirlemelere göre 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Şanlıurfa Suruç hududunda bugün teröristlerce roket atışı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Roketatar tacizi sonucunda Ulaştırma Sözleşmeli Er İsmet Aybek şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş altına alınmış, bölgede ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz."

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Son dakika haberi! MSB: 1 asker şehit oldu; 12 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika haberi! MSB: 1 asker şehit oldu; 12 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika haberleri... MSB: 1 asker şehit oldu; 12 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika haberleri... MSB: 1 asker şehit oldu; 12 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye sınırında 12 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Suriye sınırında 12 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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