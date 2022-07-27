MSB: "Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden de er ya da geç diğer teröristler gibi hesap sorulacaktır" - Son Dakika
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MSB: "Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden de er ya da geç diğer teröristler gibi hesap sorulacaktır"

27.07.2022 16:23
MSB: "Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden de er ya da geç diğer teröristler gibi hesap sorulacaktır"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tarafından yapılan yazılı açıklama ile Musul Başkonsolosluğu'na yönelik saldırı kınandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tarafından yapılan yazılı açıklama ile Musul Başkonsolosluğu'na yönelik saldırı kınandı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Musul Başkonsolosluğumuza yönelik saldırı ile kimin sivillere ve sivil hedeflere saldırdığı bir kez daha görülmüştür. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden de er ya da geç diğer teröristler gibi hesap sorulacaktır" denildi.

Bugün sabah saatlerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin Musul Başkonsolosluğu'na bir saldırı düzenlenmişti. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı bir açıklama ile bu saldırı sert bir dille eleştirilerek sorumlulardan hesap sorulacağı vurgulandı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Musul Başkonsolosluğumuza yönelik alçakça saldırıyı yapanlardan hesap sorulacak. Musul Başkonsolosluğumuza yönelik yapılan alçakça saldırıyla ilgili Irak makamlarının derhal sorumlulardan hesap sormasını bekliyoruz! Irak makamları diplomatik temsilciliklerin güvenliği için her türlü tedbiri almayı da ihmal etmemelidir. Musul Başkonsolosluğumuza yönelik saldırı ile kimin sivillere ve sivil hedeflere saldırdığı bir kez daha görülmüştür. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden de er ya da geç diğer teröristler gibi hesap sorulacaktır. Iraklı kardeşlerimiz ile terörle mücadele ve sınır güvenliği için iş birliğine hazırız. Teröristlerin tuzaklarını başlarına yıkacak, bölgeyi kana boğma hayalleriyle birlikte onları kazdıkları hendeklere gömeceğiz"

(Utku Şimşek - İHA)

YORUMLAR
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AK Parti'li Çelik: Musul Başkonsolosluğumuza saldırıyı şiddetle kınıyoruz AK Parti'li Çelik: Musul Başkonsolosluğumuza saldırıyı şiddetle kınıyoruz MSB: Musul Başkonsolosluğumuza yönelik yapılan alçakça saldırıyla ilgili Irak makamlarının derhal sorumlulardan hesap sormasını bekliyoruz. MSB: Musul Başkonsolosluğumuza yönelik yapılan alçakça saldırıyla ilgili Irak makamlarının derhal sorumlulardan hesap sormasını bekliyoruz.
Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti, Musul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB: 'Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden de er ya da geç diğer teröristler gibi hesap sorulacaktır' - Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB: "Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden de er ya da geç diğer teröristler gibi hesap sorulacaktır" - Son Dakika
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