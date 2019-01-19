Milli Savunma Bakanlığı, Yeni Askerlik Sistemine Yönelik Çalışmalarda Sona Gelindiğini, Önümüzdeki...
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IHAAW123126-GEN/19-01-2019- Milli Savunma Bakanlığı, yeni askerlik sistemine yönelik çalışmalarda sona gelindiğini, önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacağını açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:37 Kaynak: İHA
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