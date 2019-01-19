Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanlığı, Yeni Askerlik Sistemine Yönelik Çalışmalarda Sona Gelindiğini, Önümüzdeki...

Milli Savunma Bakanlığı, Yeni Askerlik Sistemine Yönelik Çalışmalarda Sona Gelindiğini, Önümüzdeki...

40 dakika önce

IHAAW123126-GEN/19-01-2019- Milli Savunma Bakanlığı, yeni askerlik sistemine yönelik çalışmalarda sona gelindiğini, önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacağını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Yeni Askerlik Sistemine Yönelik Çalışmalarda Sona Gelindiğini, Önümüzdeki..., System.String[]
IHAAW123126-GEN/19-01-2019

- Milli Savunma Bakanlığı, yeni askerlik sistemine yönelik çalışmalarda sona gelindiğini, önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacağını açıkladı. 19.01.2019 12: 31: 26 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:37 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı, Güncel
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