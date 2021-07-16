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Milli Savunma Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika

Milli Savunma Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

16.07.2021 17:19

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kuvvet Harp Enstitüleri 8'inci Dönem Karargah Subaylığı ve 3'üncü Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kuvvet Harp Enstitüleri 8'inci Dönem Karargah Subaylığı ve 3'üncü Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı.

Atatürk Harp Oyunu ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törenin açılışında konuşan MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, 5 yıl önce "dünya tarihinin en büyük ihanetlerinden birisi" olan 15 Temmuz FETÖ ihanetinden sonra üniversitenin kurulduğunu anımsattı.

Üniversitenin bu süreçte 16 bin 868 kişilik öğrenci mevcuduna ulaştığını aktaran Afyoncu, bu yıl ilk defa birinci sınıftan aldıkları Harp Okulu mezunu öğrencileri de 30 Ağustos'ta mezun edeceklerini bildirdi.

Prof. Dr. Afyoncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ara sınıftan aldığımız öğrenciler ile SUTASAK ve ASTASAK dediğimiz dış kaynaktan aldığımız öğrencilerle birlikte 26 bin 783 kişiyi mezun ettik. 5 yıl içerisinde bunları yaparken, algı yönetimi yapmadan özellikle Türk milletine, öbür dünyada da Cenab-ı Hakk'a vereceğimiz hesabı düşünerek elimizden gelen samimi duygular içerisinde çalıştık. Aynı zamanda bu süre içerisinde Türkiye'nin de çevresinde nüfuz alanının genişlemesiyle birlikte de misafir askeri personel dediğimiz dost ve kardeş ülkelerden gelen kardeşlerimizin sayısı da arttı. 1935'ten 2016'ya kadar 3 bin 521 yabancı askeri öğrenci mezun edilirken, 2017-2021 yılları arasında 860 misafir askeri personeli mezun ettik. Şu anda da 24 ülkeden 1058 misafir askeri personel üniversitemizde eğitim öğretimlerini sürdürüyorlar."

Prof. Dr. Afyoncu, 15 Temmuz'da, içinde bulundukları yerin darbenin ana karargahlarından birisi olduğunu belirterek, "Ben o gün Türk tarihinin şan ve şeref sayfasının yazıldığına inanıyorum. 251 şehidimizi rahmetle anıyorum. 2 bin 196 gazi kardeşimizi de minnetle anıyorum. Onların fedakarlıkları karşısında bizim yaptığımız hiçbir şeydir. Onların gösterdiği bu büyük direnişi tamamlamak için bir daha başımıza böyle bir şey gelmesini önlemek için elimizden geldiği ölçüde, gücümüz, kuvvetimiz yettiği kadar çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Notlar

Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve mezun öğrencilerin aileleri katıldı.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şentop ve Akar, dereceye giren öğrencilere diplomalarını teslim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MSÜ'den ayrılırken askerleri de selamladı.

Milli Savunma Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi
Milli Savunma Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi
Milli Savunma Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi
Milli Savunma Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

Milli Savunma Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan, Mezuniyet Töreni, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli Savunma Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika


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