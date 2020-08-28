Milli yelkenci Alican Kaynar Polonya'da yarışacak

Milli olimpik yelkenci Alican Kaynar, Polonya'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Milli olimpik yelkenci Alican Kaynar, Polonya'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek. Türkiye'yi yelken branşında, "Finn" kategorisinde temsil eden Fenerbahçe Doğuş Yelken Kulübü'nün Olimpik Milli sporcusu Alican Kaynar, Polonya'nın Gdynia kentinde gerçekleşecek olan 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılacak. 30 Ağustos - 6 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek yarışta, ay-yıldızlı bayrağı temsil edecek olan Alican Kaynar, sezona kaldığı yerden madalya kazanarak devam etmek istiyor. Uluslararası Yelken Federasyonu'nun düzenlediği; Polonya Yatçılık Birliği ve Polonya Finn Sınıf Birliği'nin ev sahipliğini yapacağı organizasyon, Alican Kaynar'ın Covid-19 salgını sonrasında katılacağı ilk yarışma olacak. - İSTANBUL

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