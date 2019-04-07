Son Dakika Haberleri: Milli Yüzücüden Olimpiyat Bileti

Milli Yüzücüden Olimpiyat Bileti

23 dakika önce

Milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

Milli Yüzücüden Olimpiyat Bileti, System.String[]
Milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri'nde 100 metre kurbağalamada 59.54'lük derecesiyle olimpiyat A barajını geçen Berkay Ömer Öğretir'in, 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde ettiği bildirildi.

Berkay Ömer Öğretir'in bu derecesiyle açık yaş kategorisinde Türkiye rekoru da kırdığı aktarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 07:48 Kaynak: AA

Berkay Şahin, Spor
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