Milli Yüzücüden Olimpiyat Bileti
23 dakika önce
Milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı.
Milli yüzücü Berkay
Ömer Öğretir, 2020 Tokyo
Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı. Türkiye
Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, Türkiye Turkcell Genç
ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri'nde 100 metre kurbağalamada 59.54'lük derecesiyle olimpiyat A barajını geçen Berkay Ömer Öğretir'in, 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde ettiği bildirildi.
Berkay Ömer Öğretir'in bu derecesiyle açık yaş kategorisinde Türkiye rekoru da kırdığı aktarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 07:48 Kaynak: AA
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