Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli: "Altındağ'da bıçaklanarak katledilen Emirhan Yalçın evladımıza Allah'tan rahmet dilerken,... - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli: "Altındağ'da bıçaklanarak katledilen Emirhan Yalçın evladımıza Allah'tan rahmet dilerken,...
13.08.2021 18:19
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli: "Altındağ'da bıçaklanarak katledilen Emirhan Yalçın evladımıza Allah'tan rahmet dilerken, katillerin en ağır şekilde cezalandırılmasını diliyorum.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli: " Altındağ'da bıçaklanarak katledilen Emirhan Yalçın evladımıza Allah'tan rahmet dilerken, katillerin en ağır şekilde cezalandırılmasını diliyorum. Toplumsal huzuru bozmak için farklı mecralardan tahrik ve ajitasyona kalkışanların bağlantıları da mutlaka araştırılmalıdır." - ANKARA
Politika, Son Dakika
Kaynak: İHA
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