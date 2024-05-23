Meteoroloji\'den yağış, toz taşınımı ve kuvvetli poyraz uyarısı geldi

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Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batı ve orta kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusu gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞLAR GELİYOR

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Zonguldak, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta'da yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Marmara, (Muğla hariç) Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, (Sinop hariç) Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, (Erzurum hariç) Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA MEVSİM NORMALLERİNDE SEYREDİYOR

Hava sıcaklığı iç kesimlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üstünde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

TOZ TAŞINIMINA DİKKAT

Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu Bölgesinde toz taşınımı bekleniyor. Meteoroloji, kuvvetli yağışların neden olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Ayrıca İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneybatısında kuzey ve kuzeybatı yönlerinde kuvvetli rüzgar beklendiğinden meydana gelecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.