Milyonfest Fethiye'de Şebnem Ferah coşkusu

5-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen festivalin, dün akşamki kapanışını Şebnem Ferah gerçekleştirdi. Müzikseverlerin hınca hınç doldurduğu konser alanında festival seyircisi büyük bir koro halinde, marş söyler gibi sanatçıya eşlik etti.

Satır içi görüntü Gerçek bir festival deneyimi sunan MilyonFest Fethiye'n ikinci gününde Pentagram'dan Halil Sezai'ye; Fatma Turgut'tan Niyazi Koyuncu'ya sevilen isimler sahne aldı.

Festivalde haftasonu boyunca Athena'dan Duman'a;Manga'dan Selda Bağcan'a yıldız isimler hayranlarıyla buluşacak.