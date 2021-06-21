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Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren, trafik sigortasındaki önemli belirsizlik ortadan kalktı: Tazminat daha hızlı alınacak - Son Dakika

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren, trafik sigortasındaki önemli belirsizlik ortadan kalktı: Tazminat daha hızlı alınacak

21.06.2021 09:53

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan kanun teklifi milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiriyor. Trafik Kanunu'nda değişiklik içeren teklif sigorta sektörünün önündeki en önemli belirsizliklerden biri de çözüme ulaştırmış oldu. Bundan böyle vatandaş trafik sigortası kaynaklı tazminatını daha hızlı alabilecek.

Sigorta sektörünün önündeki en önemli belirsizliklerden biri çözüme kavuştu. Karayolları Trafik Kanunu çerçevesindeki zorunlu mali sorumluluk sigortasında tazminat ödeme usul ve esaslarına ilişkin kriterlerin belirlenmesini, zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamı dışında kalan konuların yeniden düzenlenmesini içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) ve uzmanlarının yoğun çabaları sonucunda vatandaşların trafik sigortası kaynaklı tazminatlarını daha şeffaf ve hızlı bir şekilde alabilmesine imkân tanınmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

TAZMİNAT İÇİN UZUN YILLAR BEKLENMEYECEK

Trafik sigortası kapsamındaki tazminatların hesaplama usul ve esaslarına ilişkin kriterler, kanun ile belirlendi ve standardizasyon sağlandı. Ayrıca teminat dışında kalan haller, tamamıyla kanun ile düzenlenir hale geldi. Bu sayede hem hak sahipleri hem yargı hem de sigorta şirketleri için öngörülebilir bir ortam sağlanmış oldu. Türkiye sigorta sektörünün, önündeki en büyük belirsizlik durumlardan biri olan trafik sigortasında bedeni tazminatların nasıl hesaplanacağı konusu, yeni kanunla standart ve şeffaf kriterlere bağlanmış oldu.

TSB, yaptığı açıklamada "Yeni kanunla tazminatların şeffaf ve hızlı bir şekilde hak sahiplerine ödenebilmesinin önü açılırken, bu sigorta ürünü üzerinden mahkemelerimizde oluşan dava yükünün de önüne geçilmiş olacak. Böylece vatandaşlarımız tazminatlarını alabilmek için uzun yıllar beklemeyecekler" ifadelerine yer verdi.

BAKAN ELVAN'DAN SİGORTA VURGUSU

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye Sigorta Birliği'nin Genel Kurulu'na video konferansla katıldı. Bakan Elvan, bireysel emeklilik şirketlerinin fon büyüklüğünün 183 milyar lirayı aştığını, Otomatik Katılım'la beraber katılımcı sayısının 13 milyonu bulduğunu belirtti.

Elvan, 'Ekonomi Reform Programı'nda da sigortacılık sektörüne özel bir önem verildiğini anımsattı. Elvan SEDDK'a sektörün gelişimi ve ilerlemesi için yürüttükleri çalışmalar için teşekkürlerini iletti.

USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ

Öte yandan Araç muayene gecikme bedellerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin esaslar belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle, 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'la getirilen araç muayene gecikme bedellerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Kanunun yayımlandığı 9 Haziran 2021'e kadar muayene süresi geçtiği halde araç muayenelerini yaptırmamış olanların 31 Aralık 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) araç muayenelerini yaptırmaları durumunda, hesaplanması gereken yüzde 5 fazla yerine kanunun yayımlandığı tarihe kadar yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları esas alınacak. Bu tarihten sonra ise aylık yüzde 0,75 oranı esas alınarak hesaplanacak tutarın muayene ücreti ile ödenmesi halinde söz konusu yüzde 5 fazla alınmayacak.

Tebliğ uyarınca, zorunlu araç muayene tarihi kanunun yayımlandığı 9 Haziran'dan sonraya rastlayan araçların süresinde muayene ettirilmemesi halinde, araç muayene ücreti ile birlikte muayenede gecikilen her ay ve kesri için yüzde 5 fazla tahsil edilecek.

9 HAZİRAN'DAN ÖNCE TAHSİL EDİLMİŞ YÜZDE 5 FAZLALAR İADE EDİLMEYECEK

Tahsilinden vazgeçilecek yüzde 5 fazla yerine hesaplanacak tutar tebliğde belirtilen formüle göre belirlenecek. Kanundaki "22 Mart 2020 ila 3 Temmuz 2020 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) geçen süre için yüzde 5 fazlaya ilişkin hüküm ve Yİ-ÜFE aylık değişim oranları uygulanmaz" hükmü, zorunlu araç muayenesini süresinde yaptırmamış olan tüm araç sahipleri için geçerli olacak ve hükümden yararlanılması için belirli bir tarih sınırı bulunmayacak. Buna göre, zorunlu araç muayene tarihi 3 Temmuz 2020 tarihinden önce olduğu halde muayeneyi 22 Mart 2020 tarihinden sonra yaptıranlar için 22 Mart 2020 ila 3 Temmuz 2020 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) geçen süreye yüzde 5 fazla hesaplanmayacak.

Kanunun yayım tarihi olan 9 Haziran 2021 tarihinden önce tahsil edilmiş olan yüzde 5 fazlalar ret ve iade edilmeyecek. Muayeneye yetkili kuruluşlar tarafından, yüzde 5 fazlalar yerine tahsil edilen tutarlar, belirtilen süre ve şekilde Hazine hesaplarına aktarılacak.

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren, trafik sigortasındaki önemli belirsizlik ortadan kalktı: Tazminat daha hızlı alınacak

Sigorta, Türkiye, Haziran, TBMM, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren, trafik sigortasındaki önemli belirsizlik ortadan kalktı: Tazminat daha hızlı alınacak - Son Dakika Ekonomi


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