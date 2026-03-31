Milyonlarca araç sahibini ilgilendiyor! Yeni sistem yarın devrede

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), trafik kazalarında yaşanan karmaşayı sona erdirecek yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Resmi Gazete’de yayımlanan Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği ile birlikte hem işlemler sadeleşti hem de dolandırıcılık faaliyetlerinin önüne geçilmesi hedeflendi.
Yeni sistemle birlikte, kazaya karışan araç sahiplerinin karşısına çıkan komisyoncu ve aracı kişiler tamamen devre dışı bırakılıyor. Hasar ve değer kaybı işlemleri artık doğrudan sistem üzerinden yürütülecek, vekaletle işlem yapan kişi ve kurumların faaliyetleri sona erecek.
NTV'de yer alan habere göre kaza sonrası araç servise götürüldüğünde belgeler sisteme yüklenecek ve eksper otomatik olarak atanacak. Hasar tespiti doğrudan eksper tarafından yapılırken, vatandaş da talep ederse eksper seçebilecek. Böylece süreç daha şeffaf ve hızlı ilerleyecek.
Yeni düzenlemeyle birlikte Eksper Atama ve Takip Sistemi (EKSİST) uygulanmaya başlanacak. Sisteme kayıtlı eksperler otomatik atanacak ve tüm süreç dijital olarak takip edilecek.
2026 yılı için belirlenen 400 bin liralık teminatın onda birini aşan, yani 40 bin liranın üzerindeki hasarlarda eksper atanması zorunlu olacak. Bu tutarın altındaki hasarlarda ise taraflar anlaşarak süreci tamamlayabilecek.
Yeni sistemle birlikte araçta oluşan değer kaybı da eksper tarafından anında hesaplanacak ve hasar dosyasına eklenecek. Böylece vatandaşın ayrıca başvuru yapmasına gerek kalmayacak. Örneğin 100 bin liralık hasara ek olarak 30 bin lira değer kaybı doğrudan ödenecek.
Düzenlemeyle birlikte vatandaşın cebinden vekalet ya da komisyon ücreti çıkmayacak. Eksper hizmeti için de herhangi bir ödeme yapılmayacak.
Eksper raporuna hem vatandaş hem de sigorta şirketi 3 iş günü içinde itiraz edebilecek. Bu durumda yeni bir eksper atanacak ve itiraz eden taraf ücretini karşılayacak.
Uygulama 1 Nisan 2026 itibarıyla Ordu ve Bursa’da pilot olarak başlayacak. 3 aylık sürecin ardından 1 Temmuz 2026’dan itibaren tüm Türkiye’de devreye alınacak.
