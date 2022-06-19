Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı - Son Dakika
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Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı

19.06.2022 19:56

18 Haziran'da başlayan YKS maratonu, bugün yapılan oturumlarla sona erdi. Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği sınavın soruları ve cevap anahtarları ÖSYM'nin sitesinde erişime açıldı.

Türkiye'nin 81 ilinde ve Lefkoşa'da düzenlenen 3 milyon milyondan fazla adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda tüm oturumlar sona erdi. Üniversite adayları, TYT ve AYT oturumlarında Türkçe, Matematik, Geometri, Edebiyat, Coğrafya, Fizik, Kimya, Biyoloji, Felsefe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi gibi birçok dersten sorulara yanıt verdi. YDT'de ise İngilizce, Almanca, Arapça gibi yabancı dil sorularını cevapladı.

SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI

YKS maratonunun bitmesinin ardından, sınav soruları ve cevapları osym.gov.tr adresinden erişime açıldı. Öğrenciler, TYT, AYT ve YDT için ayrı ayrı yayınlanan kitapçıklardan soruların cevaplarını kontrol edebilecek.

TYT SORU VE CEVAP ANAHTARI

ÖSYM'nin Twitter adresinden yapılan duyuruya göre, YKS'nin ilk oturumu olan ve dün yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sorularına ve cevap anahtarına, "https://www.osym.gov.tr/yks_2022_tyt.pdf" adresinden ulaşılabilecek.

AYT SORU VE CEVAP ANAHTARI

Bugün sabah düzenlenen ve ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) soruları ve cevap anahtarına "https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ayt.pdf" internet adresinden erişim sağlanabilecek.

YDT SORU VE CEVAP ANAHTARI

Öğleden sonraki üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) sorularının ve cevap anahtarının erişim adresleri ise şöyle:

"Almanca testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_almanca.pdf

Arapça testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_arapca.pdf

Fransızca testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_fransizca.pdf

İngilizce testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_ingilizce.pdf

Rusça testi: https://www.osym.gov.tr/yks_2022_ydt_rusca.pdf "

SONUÇLAR, 20 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

TYT'de 200 ve üzeri puan kullanılması uygulaması bu yıldan sonra sona erecek. 2021-YKS'de sınava giren adaylardan TYT puanı 200 ve üzeri olan ve bu puanı kullanmak isteyen adaylar, 2022-YKS'de bu puanlarını son kez kullanabilecek. Yükseköğretim Kurulunun aldığı kararla bu yıl üniversiteye girişte TYT 150 ve AYT 180 baraj puanı uygulaması kaldırıldığından puanı hesaplanan tüm adaylar, üniversite tercihinde bulunabilecek. YKS sonuçları ise 20 Temmuz'da açıklanacak.

ÖSYM BAŞKANI AYGÜN'DEN TEŞEKKÜR

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sınavın sorunsuz tamamlanmasından ötürü emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Aygün şu ifadeleri kullandı: "Bu hafta sonu üç oturum halinde 208 sınav merkezinde gerçekleştirdiğimiz 2022-YKS'nin tüm oturumları başarıyla tamamlanmıştır. Böyle büyük bir organizasyonun sorunsuz gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Son Dakika: YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı
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