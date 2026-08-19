Milyonlarca veliyi ilgilendiriyor! İstanbul'da servis ücretleri 90 bin TL'yi aştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Milyonlarca veliyi ilgilendiriyor! İstanbul'da servis ücretleri 90 bin TL'yi aştı

Milyonlarca veliyi ilgilendiriyor! İstanbul\'da servis ücretleri 90 bin TL\'yi aştı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da okul servis ücretleri yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde zamlandı. Servis tarifesine yüzde 10 zam yapılırken yıllık ücret 21 kilometrenin üzerindeki bazı mesafelerde 90 bin TL sınırını aştı.

İstanbul'da okul servis ücretlerine yapılan yeni düzenleme, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi öncesinde velilerin en çok merak ettiği konulardan biri haline geldi. Servis ücretlerine yüzde 10 zam yapılırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanan güncel tarifede en kısa mesafe için yıllık 39 bin 970 TL, 23-25 kilometre arasındaki mesafe için ise 93 bin 610 TL azami ücret belirlendi. Böylece özellikle okulu evine uzak olan öğrencilerin servis maliyeti yıllık bazda 90 bin TL seviyesinin üzerine çıktı. Resmi tarifede ücretlerin mesafeye göre değiştiği, rakamların KDV dahil azami tutarları gösterdiği ve velilerden belirlenen tarifenin üzerinde ücret talep edilemeyeceği de açıkça belirtiliyor.

İSTANBUL'DA OKUL SERVİS ÜCRETLERİ AÇIKLANDI

İstanbul'da 2026-2027 eğitim öğretim döneminde uygulanacak okul servis ücretleri, öğrenci ile okul arasındaki mesafeye göre kademeli olarak belirleniyor. Buna göre 0-1 kilometre arasındaki en kısa mesafede aylık azami servis ücreti 4 bin 456 TL, yıllık ücret ise 39 bin 970 TL olarak belirlendi. 1-3 kilometre arasında yıllık ücret 42 bin 804 TL'ye yükselirken, mesafe arttıkça servis maliyeti de önemli ölçüde yükseliyor.

Milyonlarca veliyi ilgilendiriyor! İstanbul'da servis ücretleri 90 bin TL'yi aştı

REHBER PERSONEL ÜCRETİ SERVİS MALİYETİNİ ARTIRABİLİR

Velilerin servis bütçesi oluştururken dikkat etmesi gereken bir diğer konu rehber personel ücreti. Tarifeye göre, okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerini taşıyan servis araçlarında, öğrencilerin araca iniş ve binişine yardımcı olan ve araç içi düzeni sağlayan rehber personelin bulundurulması zorunlu. Bu kapsamdaki servislerin taşıma ücretine en fazla yüzde 35 oranında rehber personel ücreti eklenebiliyor. Lise ve dengi okullarda ise servis ücretine rehber personel bedeli ilave edilmiyor.

Servis aracı, İstanbul, Zam, Son Dakika

Son Dakika Okul Milyonlarca veliyi ilgilendiriyor! İstanbul'da servis ücretleri 90 bin TL'yi aştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • SIDDIK ÇETİN SIDDIK ÇETİN:
    İstanbul yine şaşırtmadı 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Madeni yağ yüklü tır şarampole devrilip alev aldı: Sürücü yanarak can verdi Madeni yağ yüklü tır şarampole devrilip alev aldı: Sürücü yanarak can verdi!
İsrail’in Suriye saldırısından sonra ABD’den sert tepki: İlk kez böyle karşılanıyor İsrail'in Suriye saldırısından sonra ABD'den sert tepki: İlk kez böyle karşılanıyor
YKS Türkiye birincisinin tercihi belli oldu YKS Türkiye birincisinin tercihi belli oldu
KKTC’de tüp bebek skandalı büyüyor: Şüpheli vaka sayısı 30’a çıktı KKTC'de tüp bebek skandalı büyüyor: Şüpheli vaka sayısı 30'a çıktı
Güvensiz bulundu, bakanlık harekete geçti: Bir kırtasiye ürünü yasaklandı Güvensiz bulundu, bakanlık harekete geçti: Bir kırtasiye ürünü yasaklandı
Gürültü kavgasında dehşet saçtı: Önce komşuyu sonra damadı vurdu Gürültü kavgasında dehşet saçtı: Önce komşuyu sonra damadı vurdu
18 yıllık aile dostu Seyfi Beyaz ifadesinde geri adım atmadı: Vermeseydik iskan vermezlerdi 18 yıllık aile dostu Seyfi Beyaz ifadesinde geri adım atmadı: Vermeseydik iskan vermezlerdi

12:25
Öğretmenlere önlük zorunluluğu getirildi
Öğretmenlere önlük zorunluluğu getirildi
11:57
İsrail medyasında Türkiye korkusu Yayınlanan analiz her şeyi özetliyor
İsrail medyasında Türkiye korkusu! Yayınlanan analiz her şeyi özetliyor
11:41
Bir il bu olayı konuşuyor 14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma
Bir il bu olayı konuşuyor! 14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma
11:37
Duruşmaya damga vuran diyalog: İmamoğlu, ‘para istedin’ diyen sanıkla yüzleşti
Duruşmaya damga vuran diyalog: İmamoğlu, ‘para istedin’ diyen sanıkla yüzleşti
11:36
Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı, detaylar ortaya çıkıyor “Emanetçi üye” oyunu
Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı, detaylar ortaya çıkıyor! “Emanetçi üye” oyunu
11:15
Kulüp başkanı çıldırdı Para dolu çantayı futbolcuların önüne saçtı
Kulüp başkanı çıldırdı! Para dolu çantayı futbolcuların önüne saçtı
10:58
Özgür Özel’e kötü haber: Yeni Parti’den ilk istifalar geldi
Özgür Özel'e kötü haber: Yeni Parti'den ilk istifalar geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2026 12:46:44. #7.12#
SON DAKİKA: Milyonlarca veliyi ilgilendiriyor! İstanbul'da servis ücretleri 90 bin TL'yi aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.