Milyonlarca veliyi ilgilendiriyor! İstanbul\'da servis ücretleri 90 bin TL\'yi aştı

İstanbul'da okul servis ücretlerine yapılan yeni düzenleme, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi öncesinde velilerin en çok merak ettiği konulardan biri haline geldi. Servis ücretlerine yüzde 10 zam yapılırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanan güncel tarifede en kısa mesafe için yıllık 39 bin 970 TL, 23-25 kilometre arasındaki mesafe için ise 93 bin 610 TL azami ücret belirlendi. Böylece özellikle okulu evine uzak olan öğrencilerin servis maliyeti yıllık bazda 90 bin TL seviyesinin üzerine çıktı. Resmi tarifede ücretlerin mesafeye göre değiştiği, rakamların KDV dahil azami tutarları gösterdiği ve velilerden belirlenen tarifenin üzerinde ücret talep edilemeyeceği de açıkça belirtiliyor.

İSTANBUL'DA OKUL SERVİS ÜCRETLERİ AÇIKLANDI

İstanbul'da 2026-2027 eğitim öğretim döneminde uygulanacak okul servis ücretleri, öğrenci ile okul arasındaki mesafeye göre kademeli olarak belirleniyor. Buna göre 0-1 kilometre arasındaki en kısa mesafede aylık azami servis ücreti 4 bin 456 TL, yıllık ücret ise 39 bin 970 TL olarak belirlendi. 1-3 kilometre arasında yıllık ücret 42 bin 804 TL'ye yükselirken, mesafe arttıkça servis maliyeti de önemli ölçüde yükseliyor.

REHBER PERSONEL ÜCRETİ SERVİS MALİYETİNİ ARTIRABİLİR

Velilerin servis bütçesi oluştururken dikkat etmesi gereken bir diğer konu rehber personel ücreti. Tarifeye göre, okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerini taşıyan servis araçlarında, öğrencilerin araca iniş ve binişine yardımcı olan ve araç içi düzeni sağlayan rehber personelin bulundurulması zorunlu. Bu kapsamdaki servislerin taşıma ücretine en fazla yüzde 35 oranında rehber personel ücreti eklenebiliyor. Lise ve dengi okullarda ise servis ücretine rehber personel bedeli ilave edilmiyor.