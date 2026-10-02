Milyonların gülümsediği Miran’ın doğum günü hayali: Yeni bir protez kol

Çocuklar İçin Çal Derneği gönüllüleri, 2022 yılında Mardin’de bir köy okulunda gerçekleştirdikleri yardım çalışması sırasında Miran, namıdiğer “Alihandro” ve arkadaşlarıyla tanıştı. Çocuklarla çekilen eğlenceli bir video kısa sürede sosyal medyada milyonlarca kişiye ulaşarak izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.

Sol kolu dirsek hizasından ampute olarak dünyaya gelen ve bugün 12 yaşında olan Miran, yaşadığı tüm zorluklara rağmen hayata gülümseyerek tutunmasıyla çevresindekilere de umut veriyor.

Miran’ın sosyal medyada yeniden gündeme gelen görüntülerinin ardından çok sayıda hayırsever, Çocuklar İçin Çal Derneği’ne ulaşarak destek olmak istediğini belirtti. Bunun üzerine dernek, Miran’ın ailesi ve gerekli kurumlarla görüşerek yeni bir protez kola kavuşması için çalışma başlattı.

YENİ YAŞINA YENİ BİR PROTEZ KOLLA GİRSİN

Doğum gününe 10 gün kalan Miran için hedef ise oldukça anlamlı: Yeni yaşına yeni bir protez kolla girmesini sağlamak.

Çocuklar İçin Çal Derneği, Miran’ın protez kol sürecine destek olmak isteyen hayırseverleri dayanışmaya davet ediyor.

Destek olmak isteyenler, @cocuklaricincal Instagram hesabı üzerinden Çocuklar İçin Çal Derneği’ne, dernek başkanı İbrahim Yalçın’ın @gezenitalyan hesabı üzerinden de bilgi alabilir ve destek sürecine katkı sunabilir.

Dernek yetkilileri, “Miran’ın doğum gününde yüzündeki gülümsemeyi daha da büyütmek ve ona yeni yaşında yeni bir umut olmak istiyoruz” diyerek tüm hayırseverleri dayanışmaya çağırdı.