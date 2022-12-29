Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Uşak'a yolculuk eden şehirlerarası otobüsle yüklü miktarda uyuşturucu sevki yapılacağını öğrendi.
Bilgiler doğrultusunda harekete geçen ekipler otogarda şüpheli çocukla birlikte 1 kilo 295 gram metamfetamin ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Milyonluk uyuşturucu ile yakalanan çocuk cezaevine gönderildi - Son Dakika