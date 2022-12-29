Milyonluk uyuşturucu ile yakalanan çocuk cezaevine gönderildi - Son Dakika
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Milyonluk uyuşturucu ile yakalanan çocuk cezaevine gönderildi

29.12.2022 20:36

Uşak'ta narkotik ekiplerince şehirlerarası otobüsle kente sevk edilen 1 kilo 295 gram metamfetamin ile yakalanan küçük çocuk mahkemece tutuklandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Uşak'a yolculuk eden şehirlerarası otobüsle yüklü miktarda uyuşturucu sevki yapılacağını öğrendi.

Milyonluk uyuşturucu ile yakalanan çocuk tutuklandı

1 KİLO 295 GRAM METANFETAMİNLE YAKALANDI

Bilgiler doğrultusunda harekete geçen ekipler otogarda şüpheli çocukla birlikte 1 kilo 295 gram metamfetamin ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA
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Narkotik, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Milyonluk uyuşturucu ile yakalanan çocuk cezaevine gönderildi - Son Dakika

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