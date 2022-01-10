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KAYSERİ -Mimar Sinan'ın doğduğu müze ev, 2021'de yaklaşık 70 bin ziyaretçiyi ağırladı - Son Dakika

KAYSERİ -Mimar Sinan'ın doğduğu müze ev, 2021'de yaklaşık 70 bin ziyaretçiyi ağırladı

10.01.2022 11:01

Yaptığı eşsiz eserlerle mimarlık tarihine damga vuran Mimar Sinan'ın doğduğu ve 2004 yılında müzeye çevrilen evi, geçen yıl yaklaşık 70 bin kişi ziyaret etti.

Yaptığı eşsiz eserlerle mimarlık tarihine damga vuran Mimar Sinan'ın doğduğu ve 2004 yılında müzeye çevrilen evi, geçen yıl yaklaşık 70 bin kişi ziyaret etti.

Kanuni Sultan Süleyman, 2. Selim ve 3. Murad dönemlerinde "Mimarbaşı" olarak görev yapan Mimar Sinan'ın 1490 yılında doğduğu, şu anda müze olarak kullanılan Kayseri'nin Ağırnas Mahallesi'ndeki taş ev, mimari yapısıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kemerler, yer altı odaları, buğday saklama deposu, yer altı şehrine bağlanan galeriler ve mutfak kısmındaki aydınlatma sistemiyle kendisine hayran bırakan evde 22 yaşına kadar yaşayan Sinan, daha sonra devşirme olarak İstanbul'a gitti. Osmanlı döneminde irili ufaklı yüzlerce yapıyı tasarlayıp inşa ve tamir eden Mimar Sinan'ın doğduğu ev, 2004 yılında müzeye çevrildi. Evi bugüne kadar binlerce kişi ziyaret etti.

2004'te restore edildi

Müze evin rehberi Ahmet Bekdaş, AA muhabirine, Mimar Sinan'ın evinin müzeye dönüştürülmesi için 2000 yılında proje hazırlandığını, 2004'te evin çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından restore edildiğini söyledi.

Müzeyi ziyaret edenlerin evi hayranlıkla gezdiğini belirten Bekdaş, "Mimar Sinan Evi Müzesi" olarak turizme hizmet eden evin geçen yıl yaklaşık 70 bin kişiyi ağırladığını ifade etti.

Bekdaş, Ağırnas'ta 1490'da doğan Mimar Sinan'ın, sadece Anadolu'da değil, Halep, Şam, Budin gibi Osmanlı topraklarında da çeşitli eserler bıraktığını hatırlattı.

"Dünyada hala Mimar Sinan konuşuluyor"

Sinan'ın doğup büyüdüğü 3000-3500 yıllık tarihe sahip Ağırnas Mahallesi'nin görkemli taş evlerinin, muhteşem doğasının yanı sıra yer altı şehirleriyle görenleri kendisine hayran bıraktığını anlatan Bekdaş, şunları kaydetti:

"Bölge, volkanik olduğu için taşı ile ünlü. Taşın kullanımı burada geliştirilmiş ve zenginleştirilmiş. Mimar Sinan'ın da dedesi, babası taş ustalığı yapmış. Sinan, kendisini 22 yaşına kadar burada geliştirmiş. Daha sonra kısa zamanda Osmanlı'da başmimarlığa kadar yükseliyor. Doğduğu topraklar Sinan'ı etkilemiş ve ilham vermiş. Sinan, tarihin en yetenekli mimarlarından biridir. Anadolu'dan Mısır'a ve Balkanlar'a kadar her yeri eserleriyle süslemiş. Osmanlıyı, Türkleri dünyaya eserleriyle mühürlemiş. Dünyada hala Mimar Sinan konuşuluyor."???????

Mimar Sinan'ın taşa ruh kattığını ifade eden Bekdaş, taşla sanatı bir arada yaşatan mimarın önemli eserlere imza attığını dile getirdi.

Sinan'ın bilgisi ve yeteneği ile insanları kendisine çektiğini anlatan Bekdaş, "Sinan'ın doğduğu taş evde galeri var, yaşam odaları var, yazın serin, kışın sıcak olur. Ocak, tandır, aydınlatmalar, temiz hava gelmesi için havalandırmaları var. Doğal malzeme ile inşa edildiği için organik bir ev." dedi.

KAYSERİ -Mimar Sinan'ın doğduğu müze ev, 2021'de yaklaşık 70 bin ziyaretçiyi ağırladı
KAYSERİ -Mimar Sinan'ın doğduğu müze ev, 2021'de yaklaşık 70 bin ziyaretçiyi ağırladı
KAYSERİ -Mimar Sinan'ın doğduğu müze ev, 2021'de yaklaşık 70 bin ziyaretçiyi ağırladı

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Mimar Sinan, Osmanlı, Ağırnas, Müze, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KAYSERİ -Mimar Sinan'ın doğduğu müze ev, 2021'de yaklaşık 70 bin ziyaretçiyi ağırladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAYSERİ -Mimar Sinan'ın doğduğu müze ev, 2021'de yaklaşık 70 bin ziyaretçiyi ağırladı - Son Dakika
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