Mimar Sinan'ın eserleriyle damga vurduğu Edirne'de adını taşıyan müze kurulacak - Son Dakika

Mimar Sinan'ın eserleriyle damga vurduğu Edirne'de adını taşıyan müze kurulacak

Edirne'de, Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan Peykler Medresesi'nde, restorasyon ve düzenleme çalışmalarının ardından "Mimar Sinan ve Eserleri Müzesi" kurulacak.

Edirne'de, Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan Peykler Medresesi'nde, restorasyon ve düzenleme çalışmalarının ardından "Mimar Sinan ve Eserleri Müzesi" kurulacak.

Edirne Valiliği ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) iş birliğinde kurulacak müze için FSMVÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suphi Saatçi başkanlığında heyet oluşturuldu.

Saatçi, AA muhabirine, yaptığı eserlerle dünya mimarlık tarihinde büyük izler bırakmış Mimar Sinan'ın adının Edirne'de yaşatılacağını söyledi.

Edirne'nin Türkiye'nin en önemli anıt şehirlerinden biri olduğunu ifade eden Saatçi, "15 ve 16'ncı yüzyılın en nadide eserleri Edirne'de inşa edilmiş. Eski Camii ve Üç Şerefeli Camii gibi müthiş yapılar var. Mimar Sinan, dünya mimarlık tarihine evrensel bir mesaj veren Selimiye Camii'ni Edirne'ye yapmış." dedi.

Medresenin özgün bölümlerinin korunarak müze işlevi verileceğini anlatan Saatçi, şunları kaydetti:

"Fatih Sultan Mehmet, eğitim gördüğü Saatli Medrese'nin yanına Peykler Medresesi'ni yaptırmış. Bu medresenin müze olarak değerlendirilmesi hem Mimar Sinan'a hem Edirne'ye çok yakışır. Güzel bir restorasyondan sonra başarılı bir tefriş çalışmasıyla güzel bir müze ortaya çıkartılacak. Yapının özgün bölümleri korunarak hem odalarda hem avluda düzenlemeler yapılacak."

"Sinan'ın daha iyi tanınması açısından çok faydalı"

FSMVÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Fırat Diker ise Mimar Sinan'ın başyapıtının bulunduğu şehirde adını taşıyacak müze kurulmasının yerinde bir karar olduğunu dile getirdi.

Tarihi medresenin mekanlarını verimli olarak kullanarak müzeyi kuracaklarını belirten Diker, "Bu medresenin yanında yer alan Saatli Medrese de Fatih Sultan Müzesi olarak düzenleniyor. Yan yana bu iki medresenin müze olarak değerlendirilmesi birbirini tamamlayacak. Ülkemize, dünyaya önemli yapıtlar bırakmış Mimar Sinan'ın adını taşıyan bu müze Sinan'ın daha iyi tanınması açısından çok faydalı olacaktır." diye konuştu.

"2021 yılı Edirne'de müzeler yılı olacak"

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk de kentin turizm potansiyelini geliştirmek için 2021 yılında Edirne'ye yeni müzeler kazandırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Mimar Sinan'ın mührünü Edirne'ye vurduğunu vurgulayan Soytürk, "Mimar Sinan her ne kadar Ağırnaslı olsa ve hayatının büyük bölümünü İstanbul'da geçirse de bir o kadar da Edirnelidir. Medresede yapılacak çalışmaların ardından müzeyi gelecek yıl haziran ayında açmayı planlıyoruz. 2021 yılı Edirne'de müzeler yılı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Mimar Sinan'ın eserleriyle damga vurduğu Edirne'de adını taşıyan müze kurulacak
Mimar Sinan'ın eserleriyle damga vurduğu Edirne'de adını taşıyan müze kurulacak
Mimar Sinan'ın eserleriyle damga vurduğu Edirne'de adını taşıyan müze kurulacak
Mimar Sinan'ın eserleriyle damga vurduğu Edirne'de adını taşıyan müze kurulacak

Fatih Sultan Mehmet, Mimar Sinan, Edirne, Müze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 11:25 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mimar Sinan'ın eserleriyle damga vurduğu Edirne'de adını taşıyan müze kurulacak - Son Dakika

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