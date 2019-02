Mimar Sinan Kontrbas Quartet Farklı Tarzıyla Beğeni Topladı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenen ve Türkiye'nin en kapsamlı oda müziği etkinliği olma özelliğini taşıyan Bisanthe 4. Uluslararası Oda Müziği Festivali, Mimar Sinan Kontrbas Quartet konseri ile devam etti.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyesi dört kontrbas sanatçısından oluşan topluluk, yaklaşık 1 saatlik performansları ile Tekirdağlı sanatseverlere farklı bir gece yaşattı.



Klasik eserlerin kontrbas düzenlemelerini icra ettiler



Konsere Johann Sebastian Bach'ın Arioso BWV 1056 isimli eserinin Klaus Trumpf düzenlemesi ile başlayan Mimar Sinan Kontrbas Quartet, daha sonra sırasıyla Arcady Dubenskt'e ait Prelude & Fugue, Erik Satie'nin Gnossiennes No. 1, Scott Joplin bestesi Elite Syncopations Entertainer'in David Heyes düzenlemesi, Wolfgang Amadeus Mozart'ın Figaro'nun Düğünü eserinin Üvertür bölümü, Johann Straus'a ait Voces of Spring isimli eserin Carolyn White düzenlemesi ve kontrbas ikilisi için bestelenmiş bir eser olan Giovanni Bottesini'ye ait Passiona Amorosa'nın Klaus Trumpf tarafından kontrbas dörtlüleri için düzenlemesini icra etti.



Dakikalarca ayakta alkışlanan topluluk, konseri Gürcü besteci Yorgi Magoshvili'ye ait bir eserle bis yaparak tamamladı. Konser sonunda Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ın eşi Belgin Eşkinat sanatçılara çiçek takdim ederek kutladı.



Bisanthe 4. Uluslararası Oda Müziği Festivali, iki konserle devam edecek. 1 Şubat Cuma akşamı Bisanthe Quartet ve 2 Şubat Cumartesi günü Emre Tamer ve İstanbul Camerata Barok sahne alacak. Her iki konser de saat 20.00'de başlayacak. - TEKİRDAĞ

