Mimarlar Odası'ndan Yurttaşlara 'Gezi'nin Yıl Dönümünde Adalet Nöbetine Katılın' Çağrısı: "Hepimiz Oradaydık, Bu Sürecin Parçasıyız"

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Gezi Davası tutuklularının toplumsal muhalefet üzerinden bir susturma operasyonu esiri yapıldıklarını, özgürlüklerine kavuşana kadar adalet nöbetlerini sürdüreceklerini söyledi. "Hepimiz oradaydık, bu sürecin parçasıyız" diyen Karakuş Candan, yurttaşları Gezi'nin 9. yılı nedeniyle 31 Mayıs'ta adalet nöbetine, 1 Haziran'da da Güvenpark'ta Ethem Sarısülük anmasına davet etti.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Gezi Parkı Davası kararına karşı başlatılan adalet nöbetinin birinci ayı nedeniyle basın toplantısı düzenledi. Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, şöyle konuştu:

"ARKADAŞLARIMIZ, TOPLUMSAL MUHALEFET ÜZERİNDEN BİR SUSTURMA OPERASYONUNUN ESİRLERİ OLARAK İÇERİDE TUTULUYOR"

"25 Nisan'da Gezi davasında çıkan hukuksuz tutuklamaların hemen ertesi günü başlattığımız adalet nöbetimiz birinci ayını doldurdu. Hepimiz biliyoruz ki Gezi bu ülkenin tek adam rejimine karşı; kentine, doğasına sahip çıkan ve baskıcı ortamlarla yaşam alanlarımızı şekillendirmeye çalışan iradeye karşı bir tavırdı. Bir iktidarı ortadan kaldırmak değil anayasanın bize verdiği haklar çerçevesinde kendi ülkemizin değerlerine sahip çıkma karalılığıydı. Bugün içerde olan arkadaşlarımız, toplumsal muhalefet üzerinden bir susturma operasyonunun esirleri olarak içeride tutuluyor. Suçları olmadığını biliyoruz.

"ADALET TALEBİ ARTIYOR BU ÜLKENİN YÖNETİLEMEZ HALE GELDİĞİNİ ADALETE OLAN İNANCIN TOPLUMSALLAŞTIĞINI GÖSTERİYOR"

Bugün adalet nöbetinin 30'uncu gündeyiz ve gördük ki adalet isteyenler sadece biz değiliz; her kesimin adalete olan açlığı ve ihtiyacı ortaya çıktı. Bu süre boyunca nöbetimizi bin 500 kişi ziyaret etti, 100'ü aşkın örgüt burada nöbet tuttu. Giderek bu talep artıyor, bu ülkenin yönetilemez hale geldiğini adalete olan inancın toplumsallaştığını gösteriyor. Adalet nöbetlerini bulunduğumuz her yerde yaygınlaştırmaya çalışıp devam edeceğiz arkadaşlarımız içerden çıkana kadar özgürlüklerine sahip olana kadar.

"GEZİ, TOPRAĞIN ALTINDA ATAN YÜREK GİBİ NABZIMIZI HIZLANDIRIYOR O YÜZDEN İKTİDARIN KORKULU RÜYASI

31 Mayıs Gezi'nin yıldönümü, hepimiz oradaydık. Hepimiz bu sürecin parçasıyız. 31 Mayıs'ta, Gezi'nin 9. yılında bütün halkımızı Mimarlar Odası önündeki adalet nöbetini birlikte tutmaya davet ediyoruz. 1 Haziran'da da saat 11.00'de Güvenpark'ta Ethem Sarısülük'ün vurulduğu yerde, kırmızı karanfillerimizle Ethem Sarısülük'ü anacağız. Gezinin ruhu, isyanın ruhu aynı zamanda, kentsel, toplumsal muhalefetin yükseltilmesinin ruhu, Gezi her yerde. Gezi, toprağın altında atan yürek gibi nabzımızı hızlandırıyor. O yüzden iktidarın korkulu rüyası. İstiyorlar ki kendilerinin dışında hiç kimse konuşmasın, ülkenin her bir karış toprağı satılsın ve buna karşı çıkan insanları özgürlüklerinden mahrum ediyorlar. Arkadaşlarımızın yanındayız onlar içeriden çıkana kadar nöbetimiz devam edecek."

TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Sekreteri Ayhan Erdoğan da şöyle konuştu:

"ÜZERİMİZDE ONLAR İÇERDE OLDUĞU SÜRE BOYUNCA ADALET NÖBETİNİ BÜYÜTME YÜKÜ VAR"

"Arkadaşlarımızın hukuksuz şekilde delile dayanmadan tutsak edilişinin üzerinden 30 gün geçti. Kendi partisinden milletvekili aday adayı olmuş bir hakimi, yani öyle yetenekli ki aday bile yapmamışlar, o kadar birikimli bir hakimi getirip milyonlarca insanın nezdinde arkadaşlarımızı böyle bir mahkeme yapısı altında tutukladılar. Bu AKP açısından büyük bir cüret göstergesi, bu kararla bize meydan okumuş oldu. Bizim de toplumsal muhalefet güçleri olarak aynı cüretle ve cesaretle buna karşılık vermemiz bir sorumluluk, onu yerine getirmeye çalışıyoruz. Omuzlarımızda ciddi bir yük var. Bu yük, odalarda yürüttükleri görev nedeniyle şu an tutuklanan arkadaşlarımızın esir kaldığı her gün hissedeceğimiz bir yük olarak devam edecek. Üzerimizde onlar içerde olduğu süre boyunca adalet nöbetini büyütme sorumluluğu var. Arkadaşlarımızı dört duvar arasından almak için elimizden geleni yapacağız."

Mimarlar Odası Genel Sekreteri Tores Dinçöz de şunları söyledi:

"KARARA KARŞI DİRENECEĞİZ, HAKLIYIZ ARKADAŞLARIMIZ BERAATLA ÇIKACAK"

"Ülkede yönetilememe durumu var; bu hakka, hukuka, adalete de yansıyor. Arkadaşlarımız, bundan önce iki defa aynı suçlardan yargılandı ve hepsinde beraat etti. Karara karşı direneceğiz, haklıyız arkadaşlarımız beraatla çıkacak. Bu süreçte oturma eylemleri, adalet nöbetleri arkadaşlarımızı bağımsızlıklarına özgürlüklerine kavuşturana kadar devam edecek."