Mini Pc H385: Tak Çalıştır Bilgisayar Arayanlara Compact Çözüm

En iyi tasarımla en compact çözüm Mini PC H385'de
Mini bilgisayarlar konusunda adını sıklıkla duyduğunuz TechnoPC'nin yeni yarı endüstriyel, tak çalıştır olarak tabir edilen yeni ürünü dikkat çekici. İşlemci ve kompakt tasarımı onu farklı bir sınıfa getiriyor. 8'inci nesil Intel
Core işlemcili Mini PC H385 tüketicinin beğenisine sunuldu.
Gücünden taviz vermeden küçük hacimli mini bilgisayara geçip konfor alanını arttırmak isteyenlerin ilk tercihi olabilecek H385, 3 ekrana görüntü verme ve sadece binde 2 arıza oranına sahip. Ayrıca, yarı endüstriyel yapıdaki cihaz, 'Tak çalıştır, unut gitsin' diyerek tanımlanıyor. İşte Detaylar! Türkiye
'de bilgisayar üretiminde ilk yerli malı belgesini alan, Türkiye'de mini bilgisayarların kullanılmasında öncülük eden ve bu alanda en çok modele sahip olan Technopc, 8'inci nesil Intel Core işlemcili Mini PC'si H385 modelini satışa sundu. Uzun zamandır birçok araştırma ve testten geçirdikleri yeni ürünlerini üreterek artık müşterilerle buluşturmanın heyecanını yaşadıklarını ifade eden şirketin Yönetici Ortağı Murat Yücel, ürünün üstün özelliklere sahip olduğunu belirtti. Yücel, yüksek performanslı desktop işlemciler kullanılan H385'in çalışma hızı ve yüksek benchmark score'larının rakiplerine göre bir adım önde olduğunu söyledi.
Daha hızlı, verimli ve teknolojik
Yücel, H385'in standart desktop bilgisayarların gücünden taviz vermeden küçük hacimli mini bilgisayara geçip konfor alanını arttırmak isteyen küçükten büyüğe tüm işletmelerin tercihi olacağını da anlatarak;
"Güçlü grafik altyapısı ve hızlı disk teknolojileri ile geleneksel masa üstü bilgisayarlardan bile daha hızlı bir model H385" dedi.
Yücel ayrıca;
"H385'in üzerinde 2 adet Display, 1 adet HDMI ve 1 adet VGA port olmak üzere 4 farklı ekran çıkışı var. 3 farklı ekrana aynı anda görüntü verebilen H385, çoklu bağlantı noktalarıyla da tercih sebebi olacak. Ayrıca enerjide de tasarruf sağlıyor. H385 modelimiz SATA ve SSD disklere göre daha hızlı ve düşük enerji tüketimi ile çalışmasını sağlayan NVM teknolojisine sahip" diyerek model hakkında bilgi verdi.
Binde 2 arıza oranı
1 adet RS 232 com porta sahip olan H385, ayrıca metal kasası ve özel soğutma sistemi ile uzun ömürlü kullanım kolaylığı sunuyor. Cihaz, binde 2 gibi düşük bir arıza oranına sahip. Cihazın diğer bir artısı ise sahip olduğu TPM güvenlik modülü sayesinde üstün veri güvenliği sağlaması. Yarı endüstriyel bir yapıya sahip olan cihaz, 'Tak çalıştır, unut gitsin' diyerek tanımlanabilir.
Mini PC H385 Teknik Özellikleri Neler?
Windows 10 Pro 64 Bit
Intel H310 Businness Class
Intel 8.Nesil Core i7 8700 3.2GHz 12MB Önbellek 6 Çekirdek 65 WTDP
32 GB DDR4 2666MHz (2×16 GB) Dual Channel 32 GB RAM Desteği 2 x SODIMM Yuvası
512GB M2 2280 PCİ-e v3 x4 NVMe
Intel UHD 630
1x M.2 PCIe – SATA SSD (2280)/ 1x M2 2230 Wifi
– Bluetooth Combo/ 1x SATA 3
Realtek Audio Coteck
1x 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet (Full Dublex PXE ve Wake on Lan Ipv6 Desteği)/ 1x 802.11a/b/g/n
2xUSB3.1 Type C/6xUSB3.1/1xHDMI/1xDisplay Port/ 1xVGA/1xRJ45/1x Ses Giriş-Çıkış/2xAnten Girişi
Technopc Kablolu F T R Klavye Mouse Set
Ultra Mini USSF
90W 19V 4.74A Adaptör
4 pinli 0.8 A Soğutucu/ Network üzerinden BOOT Desteği/ BIOS da Şifre Koruma Desteği/ VESA Desteği
3Yıl