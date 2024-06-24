Miniatürk'te Cumhuriyet'in 100. Yılında Bilim İnsanları Minyatür Sergisi - Son Dakika
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Miniatürk'te Cumhuriyet'in 100. Yılında Bilim İnsanları Minyatür Sergisi

Miniatürk, Cumhuriyet'in 100. Yılında Bilim İnsanları Minyatür Sergisi'ne ev sahipliği yapıyor. Sergi, Leyla Tepecik'in kursiyerleriyle gerçekleştirdiği çalışmalarından oluşan Türkiye'nin önemli bilim insanlarının minyatürlerini içeriyor. Sergi, 17-30 Haziran 2024 tarihleri arasında müze bileti ile giriş yapan herkes için ziyarete açık olacak.

24.06.2024 11:51
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(İSTANBUL) - Yerli ve yabancı turistlerin İstanbul turlarındaki ilk adreslerinden olan Miniatürk, Cumhuriyet'in 100. Yılında Bilim İnsanları Minyatür Sergisi'ne ev sahipliği yapıyor.

Kadıköy Bostancı Halk Eğitim Merkezi'nde minyatür eğitmeni olarak görev yapan Leyla Tepecik'in kursiyerleriyle gerçekleştirdiği çalışmalarından oluşan, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türkiye'ye katkı sağlamış birçok bilim insanının minyatürünü barındıran Cumhuriyet'in 100. Yılında Bilim İnsanları Minyatür Sergisi, 17-30 Haziran 2024 tarihleri arasında müze bileti ile giriş yapan herkes için ziyarete açık olacak.

Leyla Tepecik'in projesi olarak düzenlenen sergi, eğitim dönemi kapsamında kendi öğrencileriyle ürettiği çalışmalardan oluşuyor. Eserler şimdiye kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Anadolu Adliyesi, Tepe Nautilus Alışveriş Merkezi ve eğitim kurumları kapsamında 2 ilkokul, 2 ortaokul ve 2 lisede ortalama 2 hafta sergilendi, sergiyi toplamda ortalama 25 bin kişi ziyaret etti.

Kaynak: ANKA

Miniatürk, Türkiye, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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