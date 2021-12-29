Minibüs hızını alamayıp yaya geçidinde yayaya çarptı - Son Dakika

Zonguldak' ın Çaycuma ilçesinde bir minibüs yaya geçidinden geçen yayaya çarptı. Meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza ilçeye giriş köprüsünü geçince meydana geldi. Edinilen bilgiye göre minibüs terminaline hızlı şekilde dönüş yapmaya çalışan F. U. hakimiyetindeki 67 TT 776 plakalı Kayıkçılar köy servisi yaya şeridinde geçmekte olan Nevin K.'ya(36) çarptı. Aldığı darbeyle yere yığılan kadın kanlar içerisinde kaldı. Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Servisi ve polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri durumu ağır olan kadını sedyeye alarak Çaycuma Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ZONGULDAK