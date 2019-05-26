Minibüs koyun sürüsüne çarptı, 6 koyun ve 3 kuzu telef oldu

Denizli'nin Çivril ilçesinde karayoluna çıkan koyun sürüsüne minibüs çarptı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde karayoluna çıkan koyun sürüsüne minibüs çarptı. Minibüsün çarptığı 9 hayvan telef oldu.



Edinilen bilgiye göre olay, Denizli Uşak karayolu Menteş Mahallesi'nde meydana geldi. Çivril'den Denizli istikametine seyir halinde olan Osman Alp Savran idaresindeki 200 ACC 223 plakalı minibüs, Menteş Mahallesi'nde yola çıkan koyun sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüde bulunan 6 koyun ile 3 kuzu telef olurken, araçta maddi hasar oluştu. Sürücü Savran'ın haber vermesiyle olay yerine gelen jandarma ekipleri, hayvanların telef olduğu yolda araçların kontrollü olarak ilerlemesini sağladı.



Yol, temizlik ekiplerinin temizlemesinden sonra normale döndü. - DENİZLİ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Yolcuların Kapıdan Sarktığı Tehlikeli Yolculuk Kamerada!

Çocuklar Parkta Dehşet Saçtı! Kendilerini Uyaran Kadına Saldırdılar

TÜİK Başkanı Trafik Kazası Geçirdi

Sinirli Vatandaş, Kira Parasını Yutan ATM'yi Yumrukladı