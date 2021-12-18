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Minibüs sürüye çarptı; çoban yaralandı, 19 koyun öldü - Son Dakika

Minibüs sürüye çarptı; çoban yaralandı, 19 koyun öldü

18.12.2021 10:02

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde minibüs, çoban Mesut Kaya (40) ile yolun karşısına geçirmeye çalıştığı sürüsüne çarptı.

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde minibüs, çoban Mesut Kaya (40) ile yolun karşısına geçirmeye çalıştığı sürüsüne çarptı. Kazada Mesut Kaya (40) yaralandı, 19 koyun da öldü.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Hakkari- Şırnak kara yolunda meydana geldi. Hakkari yönüne giden İshak Demir yönetimindeki 30 AAD 965 plakalı minibüs, 2 çocuk babası Mesut Kaya ile yolun karşısına geçirmek istediği koyun sürüsüne çarptı. Kazada Kaya yaralanırken, 19 koyun ise öldü. Çağrılan ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mesut Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Minibüs sürüye çarptı; çoban yaralandı, 19 koyun öldü
Minibüs sürüye çarptı; çoban yaralandı, 19 koyun öldü
Minibüs sürüye çarptı; çoban yaralandı, 19 koyun öldü
Minibüs sürüye çarptı; çoban yaralandı, 19 koyun öldü
Minibüs sürüye çarptı; çoban yaralandı, 19 koyun öldü
Minibüs sürüye çarptı; çoban yaralandı, 19 koyun öldü
Minibüs sürüye çarptı; çoban yaralandı, 19 koyun öldü
Minibüs sürüye çarptı; çoban yaralandı, 19 koyun öldü
Minibüs sürüye çarptı; çoban yaralandı, 19 koyun öldü
Minibüs sürüye çarptı; çoban yaralandı, 19 koyun öldü
Minibüs sürüye çarptı; çoban yaralandı, 19 koyun öldü
Minibüs sürüye çarptı; çoban yaralandı, 19 koyun öldü
Minibüs sürüye çarptı; çoban yaralandı, 19 koyun öldü

Hakkari, Minibüs, Kaza, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Minibüs sürüye çarptı; çoban yaralandı, 19 koyun öldü - Son Dakika


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