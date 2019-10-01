Son Dakika Haberleri: Minibüs refüje çıktı: 1 yaralı
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Minibüs refüje çıktı: 1 yaralı

1 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Kahramanmaraş karayolu üzerinde minibüsün refüje çıkması sonucu 1 kişi yaralandı.

Minibüs refüje çıktı: 1 yaralı, System.String[]

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Kahramanmaraş karayolu üzerinde minibüsün refüje çıkması sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Hüseyin Yıldız idaresindeki 06 EC 9720 plakalı minibüs, Karaburun Köyü içerisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden refüje çıktı. Meydana gelen kazada sürücü Hüseyin Yıldız yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Hüseyin Yıldız, Kahramanmaraş, Adıyaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:37 Kaynak: İHA
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