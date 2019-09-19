Minibüsçü esnafının sorunları masaya yatırıldı

Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası tarafından düzenlenen istişare toplantısında AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve ilgili daire başkanları minibüsçü esnafının sorunları için bir araya geldi.



Özel bir restoranda düzenlenen toplantıda Minibüsçü esnafının sorunları ve Belediyeden talepleri dile getirilerek sorunların çözümü yolunda yetkililerle görüşüldü.



Programda ilk olarak söz alan Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, minibüsçü esnafının sorunlarının çözümü noktasında her zaman mücadele ettiklerini dile getirerek "Özellikle minibüsçü esnaflarımıza ilgili Ahmet Çakır başkanımızın döneminde minibüs güzergahları ilgili çalışmalar yapılmıştır. Minibüs güzergahları ile ilgili uzatmalar yapılmıştır. M plaka minibüs yönetmeliği de çalışmalar yapılmış ve bu çalışmaların birçoğu sonlandırılmıştır. Bu noktada Ahmet Çakır başkanıma bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.



Minibüsçü esnaflarının en rahat döneminin Ahmet Çakır döneminde olduğunu da ifade eden İnce, "İnşallah bundan sonra da Selahattin Başkanım ile şoför esnaflarını taçlandırılacağımıza inanıyorum. Şehir içi minibüslerinde de artık bir dönemi kapatacağız. Minibüs özellikle denetime açık olacağız, denetlemeden kaçmayacağız. Kendimize çekidüzen vereceğiz. Disiplin altında olacağız ve şoförlerimize kurallar, kaideler getireceğiz" ifadelerine yer verdi.



Türkiye'de olduğu gibi Malatya'da minibüsün bir ihtiyaç olduğunun altını çizen İnce, şöyle devam etti:



"Minibüsler Malatya'da belediye otobüsleri yokken benim cefakar fedakar minibüsçü esnafım vatandaşlara hizmet vermiştir ve vermeye de devam edecektir. Minibüslerde bundan sonra 3 yıl önce taktırmış olduğumuz kamera ve araç takip sisteminin firmanın probleminden dolayı 1 yıllık kapalı bulunmaktaydı. İnşallah firma tekrar bu sorumluluğu yerine getirerek araç takip sistemi ve kamerayı İnşallah 15 gün sonra açtırıyoruz. Bundan sonra minibüse esnafımızda telefonda şoförünü izleyecek, belediyemizde 24 Saat minibüsü izleyerek bundan sonra minibüsü kontrol altına alacağız. Aramızdaki çürük elmaları ayıracağız. 3-5 kişinin yapmış olduğu hatayı bu camiaya mal etmeyeceğiz bundan sonra. Gerek yolcularımızın yoğun şikayeti, gerekse minibüsçü esnafımıza gelen talepler üzerine artık simsarları kaldırıyoruz. Bu noktada sizler de bizlere destek vereceksiniz. Sadece simsarları ana arterlerde Büyükşehir belediyemizin izin verdiği görevliler çalışabilir, oda belediyemizin bilgisi dahilinde olacaktır."



"Her ehliyeti olan minibüs şoförü olamayacak"



Yeni dönemde özellikle şoförlere tanıtım kartı çıkartılacağını da ifade eden Başkan İnce, her ehliyeti olan kişinin artık minibüs şoförü de olamayacağını söyledi. Bu işin de artık denetime tabi olacağını belirten ince, "Tanıtım kartı için uzman doktorlardan öfke kontrolü, güvenli sürüş eğitimi, stres yönetimi ve temel ilkyardım eğitimleri almak zorun olması gerekecekler. Beraberinde tam teşekküllü hastanede uyuşturucu ve keyif verici madde testi yaptırılacak. Bunu da saç telinden yaptıracağız geriye dönük bir hap esrar, eroin gibi keyif verici madde kullanmış mı? Bunu belirleyeceğiz. Eğer şoför adayı bunlardan birini kullanmış ise minibüs şoför olamayacak. Buna Büyükşehir Belediyemiz de izin vermeyecek. Bununla beraber yüz kızartıcı suç işlemiş, sabıka kaydı olmuş şoförlere de izin vermeyeceğiz. Özellikle sabıka kaydı isterken arşiv detaylı sabıka kaydı isteyeceğiz ki şoförün yapmış olduğu hataları belediyemizde odamıza görsün" şeklinde konuştu.



Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan'ın da her zaman minibüsçü esnafının yanında olduğunu aktaran İnce, "Battalgazi belediye başkanlığı döneminde bize verdiğiniz destek ve önemi ortaya koydunuz. Başkanım minibüsçülerin dostu olduğu için teşekkür ediyorum. 233 tane minibüs esnafı adına diyoruz ki 233 tane minibüsün esnafının kıyafeti sizden giymek bizden olsun. Biz kendimizi kontrol edeceğiz. Biz her zaman doğruları yapacağız en iyi hizmet vereceğiz" dedi.



İnce ayrıca, 1 ay içerisinde minibüsçüler olarak tek renk sistemine geçeceklerini ve bu kapsamda tüm araçların 'Mavi-Beyaz' olacağını söyledi.



"Birbirimizin rakibi değiliz, birbirimizin paydaşıyız"



Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise yolcu taşımacılığı sektörünün önemli bir meslek dalı olduğunu dile getirerek, "Esasında biz birbirimize aynı Kulvar üzerinde gidiyoruz. Birbirimizin rakibi değiliz, birbirimizin paydaşıyız. Aynı şeyin paylaşıyoruz, aynı hedefler doğrultusunda da hizmet ediyoruz ve mücadele ediyoruz. Minibüsçü kardeşlerim gerek bizim MOTAŞ olsun, gerek minibüsler olsun, gerek halk otobüsleri olsun ve diğer taşıt plakalarımız olsun taksi plakalarımız olsun herkes taşımacılık sektörü içerisinde vatandaşımızın bir yerden bir yere giderken rahat huzurlu ve mutlu bir şekilde gitmesi için gayret gösteren arkadaşlarımızdır. Bu anlamda hepinize teşekkür ediyorum" dedi.



Malatya'da minibüsçü esnafları ile ilgili genel anlamda olumsuz bir durumla karşılaşmadıklarını da dile getiren Gürkan, "Bu da minibüslerin ve odamızın bu konudaki hassasiyeti ve disiplin anlayışının genel anlamda minibüsçü kardeşlerimle teşmil edilmesinin gereğidir. Biraz önce başkanımız minibüslerin kılığa ile kıyafetiyle davranışıyla hal ve hareketi ile örnek olmasını istedi. Eğer biz bunu Malatya'da gerçekleştirebildiğimiz takdirde Türkiye'ye örnek olacak bir Malatya olacağız. Türkiye'ye örnek olacak minibüslerde Malatya minibüsçüleri olacak. Burada şöyle bir kompleks içerisine girmeyelim. Bir kravat takmak ayıpları kapatıyor. Böyle olunca düzgün bir görüntü ortaya çıkıyor. Kravatı kendimize olan saygımız ve karşıdakine olan saygımızdan dolayı takıyoruz elbisemiz temiz olmalı tertipli olmalıyız düzenli olmalıyız. Minibüs esnafı ile ilgili hafızalarda oluşan olumsuz imajında kaldırılmasına neden olacak durumda olmamızı minibüsü kardeşlerimize canı gönülden arzu ediyorum" ifadelerine yer verdi.



"Çocuklarını oraya güvenle emanet edeceklerdir"



Amaçlarının Malatya farklılığını fark ettirmek olduğunu da dile getiren Gürkan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bu meseleyle ayakkabıyı da gömleğine kravatı da hallederiz. Burada belki bize tek tiplilik diye bir suçlama yapacaklar. Minibüs sürücülerimizin temiz, tertipli, düzenli olması, insanların güven duymasını sağlayacaktır. Çocuklarını oraya güvenle emanet edeceklerdir. Hanımı oraya güvenli bırakacaktır. Kendisi bindiğinde güvenle bilecektir. Dolayısıyla minibüsü kardeşlerimizden böyle bir çalışmayı hep birlikte yapalım diyorum. İnşallah bir ay içerisinde de bu elbiselerle ilgili gerekli siparişi de veririz. İlk giyecekleriniz bizden daha sonrası da sizden olsun. Göreceksin farklılığınız fark edilecek. Hem kendinize hem milletimize hem çevrenize saygınız artacak. Vatandaş aracınıza bindiği zaman size olan güvenini onun yüzünde göreceksiniz hissedeceksiniz. Malatya'daki ilk Türkiye'ye örnek olacak. Malatya ilklerin ve öncüleri şehridir. İnşallah bir ilki gerçekleştirecek ve bu işin sürdürücüsü olacaksınız. Malatya minibüsçüler olsun S plakalı olsun taşımacılık yapanlar aynı yolun yolcusu dur amaç insanlığımıza hizmettir. Sizler için müşteri memnuniyeti esas alan bir hizmet anlayışı içinde olmanızdır. Kontrol muayenesi ile ilgili hakikaten Bürokratik anlamda gereksizlik varsa onun kaldırılması gerektiğini ben tekrar ediyorum. Araç yaşları ile ilgili onun kuralları olacak ilgili yerlerden muayeneden geçecek ama görüntü açısından da yer bazı araçlar çok iyi bakılır. 15-20 yıllık olsa dahi güzel görünür bazıları hiç bakılmaz. 5 yıllık da olsa harap bir şekilde görünür. Biz aracın hem şehir estetiği açısından hem de görüntüsü açısından hem de insanların bindiğin zaman huzurlu bir binmeleri açısından önemlidir. Bir taksi durağına giriyorsunuz veya bir dolmuşa binmek istiyorsunuz daha iyi bir araç gelirse onu bekliyorsunuz. Dolayısıyla insanların tercihlerine hitap edecek zevklerine sıkıntıya sokmayacak bir albenisi olmalıdır. Bununla ilgili ilgili arkadaşlarımız çalışırlar. Ona göre bir değerlendirme yapanlar. 10 yıllık 12 yıllık yıl mı çalışır ona göre biz de sizin yanınızda oluruz. Bunu da biz bizim buradaki varoluşumuzun temel esprisi size hizmet etmektir. Hizmet ederken Adil ve adaletli olmaktır ve nefsimizi tatmin ederek insanlara tahakküm anlayışı içerisinde bir yönetim anlayışı tasvip etmedik etmiyoruz ve etmeyiz."



"Sizlerle birlikte ulaşımı en iyi şekilde sağlamak için çalıştık"



AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır'da toplantıda yaptığı konuşmada, belediye başkanlığı görevi süresince Malatya'ya hizmet etmeye gayret ettiklerini dile getirerek "Sizlerle birlikte belediyemizde ulaşımı en iyi şekilde sağlamak için çalıştık. Bunun için de sürekli bir yarış halinde olmak gerekiyor. Alınan bir tedbir tamamen kalıcı olarak bir çözüm getirmiyor. Dolayısıyla yaşayan bir trafiğin yoğunlaştığı bir süreç. Haliyle sürekli bir çalışma gerekiyor. Bu vesileyle de belediyemize gerçekten çok yetişmiş değerli bir kadroları var. Tek amacımız Malatya ve hemşerilerimize en güzel ortamda en huzurlu bir şekilde en güvenli bir şekilde ulaşabilecekleri yerlere götürmektir" dedi.



Hizmet sektörünün zor bir sektör ve meslek olduğunu da ifade eden Çakır, "Dolayısıyla Sizlerin de işiniz ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Bu vesileyle de belediyemizin odamızın düzenlemiş olduğu ve eğitimler de katkılar sağlıyor. Kurallı çalışmak müşteri memnuniyetini getiriyor. Kurallı çalışıldığı zaman hem çalışanlar rahat edecek diğer yandan da kazanç elde edilecek. Dolayısıyla bütün bunların bir denge içerisinde götürülmesi gerekiyor. Büyükşehir'e geçiş sürecinde de minibüsçü arkadaşlarımızın gayreti ve desteğiyle ulaşımda güzel bir süreç yaşadık. Plakalar yeniden düzenlenmesi olsun hep plakalar olsun J plakalar olsun Hem hepsine bir düzenleme getirildi. Bu sürekli bu gelişmeler sürekli devam edecek. Ulaşımda ana planları vardır Bana planlar çerçevesinde bir çalışma yapılıyor. Odamızın da birlikte çalışması ya gayretleriyle bu anlamda geldiğimiz nokta daha ileriye gidecektir" diye konuştu. - MALATYA