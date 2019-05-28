Minik Ali'nin koşu bandına sıkışan elini itfaiye kurtardı
1 saat önce
BOLU'da, 5 yaşındaki Ali Çağlar C.'nin koşu bandına sıkışan elini, itfaiye kurardı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:56 Kaynak: DHA
BOLU'da, 5 yaşındaki Ali Çağlar
C.'nin koşu bandına sıkışan elini, itfaiye kurardı.
Olay, saat 14.30 sıralarında Borazanlar Mahallesi 404'üncü Sokak'taki apartman dairesinde meydana geldi. Ali Çağlar C. evde oynarken, elini koşu bandına sıkıştırdı. Çocuğunun çığlıklarını duyan annesi, koşu bandını kapatarak 112 Acil ve itfaiyeyi aradı. Gelen itfaiye ekibi, Ali Çağlar'ın elini sıkıştığı yerden kurtardı. Elinde ezilme olan Ali Çağlar C., ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu
Ünitesi'ne götürüldü.
- Bolu
Falezlerden Atlayan Genç Kız, Sedye İle Elden Ele Ambulansa Taşındı
İmamoğlu'nun Zor Anları! Montajlanan Videonun Ham Halini İzletmeye Çalıştı
Turistik Doğu Ekspresi ilk seferi için yarın hareket edecek
Şarkıcı Tuğba Ekinci, Erdoğan'a övgü yağdırdı