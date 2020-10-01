Konya'da 2 yaşındaki Aybüke'nin ölümüne neden olan alkollü sürücü "asli kusurlu" bulundu - Son Dakika

Konya'da 2 yaşındaki Aybüke'nin ölümüne neden olan alkollü sürücü "asli kusurlu" bulundu

Konya'da alkollü ve ehliyetsiz araç kullanırken 2 yaşındaki Aybüke Kurt'un bulunduğu arabaya arkadan çarparak bebeğin ölümüne yol açan sürücü, bilirkişi raporunda "asli kusurlu" bulundu.

Konya'da 2 yaşındaki Aybüke'nin ölümüne neden olan alkollü sürücü

Konya'da alkollü ve ehliyetsiz araç kullanırken 2 yaşındaki Aybüke Kurt'un bulunduğu arabaya arkadan çarparak bebeğin ölümüne yol açan sürücü, bilirkişi raporunda "asli kusurlu" bulundu.

Kazaya ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, sürücü Emel Gümüş'ün 120 promil alkollü araç kullandığı, görüşün açık olduğu gündüz vakti, tek yönlü Yeni İstanbul Caddesi'ni takiben seyrinde, alkolün de etkiyle yola gereken dikkati vermediği belirtildi.

Gümüş'ün dikkatsiz ve kontrolsüz hareket ettiğinin vurgulandığı raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Emel Gümüş, önünde zorunluluk nedeniyle duran otomobilin arka kısmında süratli bir şekilde çarparak kazaya sebebiyet vermiştir. Sürücü Emel Gümüş yola dikkat ve özen yükümlülüklerini yerine getirmemiş, yol ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara göre seyretmemiş, önünde aynı yönde seyreden araç ile arasında emniyetli mesafe bırakmamış, tehlikeli ve süratli araç kullanmış, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmüş, önündeki araçları yakın mesafeden takip etmiş, bu aracın yavaşlayacağını ya da duracağını hiç düşünmemiştir. Sürücü yol ve araç trafiğinin durumunu dikkate alması gerekirken almadığından, bu kusurlu davranışı, 'önlerinde seyreden araçları güvenli ve yeterli bir mesafeden izlememek', 'arkadan çarpma' ve 'sürücüler hızlarını kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine görüş, yol, hava ve trafik durumunun getirdiği şartlara uydurmak zorundadırlar' hükümlerinin ihlali niteliğindedir. Ayrıca Emel Gümüş'ün 120 promil alkollü olduğu anlaşılmış, bu kusurlu davranışında 'alkollü araç kullanmak' hükmünün ihlali niteliğindedir."

Kazayı, Emel Gümüş'ün alkollü olması ve gerekli takip mesafesini korumamasının ortaya çıkardığı belirtilen raporda, "Sürücünün, aracını önüne herhangi bir tehlike çıkacakmış gibi, önünde seyreden aracın her an durabileceğini düşünerek kullanması, araç mesafesini koruması lazımdı. Bu nedenle sürücü Emel Gümüş 'asli kusurlu', Samet Kurt ve diğer 2 araç sürücüsü ise kusursuzdur." ifadeleri kullanıldı.

Olay

Konya'nın Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Yolu'ndaki Cumhuriyet Polis Merkezi önünde, Emel Gümüş'ün kullandığı 34 AAN 361 plakalı otomobil, Samet Kurt (31) idaresindeki kırmızı yanan trafik ışıklarında duran 42 CRL 81 araca arkadan çarpmıştı.

Dört aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan Samet Kurt, eşi Teslime Kurt (28) ve bebek koltuğundaki Aybüke Kurt, hastaneye kaldırılmıştı. Durumu ağır olan Aybüke bebek, yoğun bakım ünitesine alınmış, bir haftayı aşkın yaşam mücadelesini 15 Eylül'de kaybetmişti.

Tutuklanan Gümüş'ün, ehliyetsiz ve 120 promil alkollü olduğu tespit edilmişti. Gümüş'ün kazadan bir hafta önce alkollüyken hasarlı trafik kazasına karıştığı, ehliyetine 6 ay süreyle el konulduğu, son kazadaki aracın ise kiralık olduğu belirlenmişti.

Konya'da 2 yaşındaki Aybüke'nin ölümüne neden olan alkollü sürücü asli kusurlu bulundu
Konya'da 2 yaşındaki Aybüke'nin ölümüne neden olan alkollü sürücü asli kusurlu bulundu
Konya'da 2 yaşındaki Aybüke'nin ölümüne neden olan alkollü sürücü asli kusurlu bulundu
Konya'da 2 yaşındaki Aybüke'nin ölümüne neden olan alkollü sürücü asli kusurlu bulundu
Konya'da 2 yaşındaki Aybüke'nin ölümüne neden olan alkollü sürücü asli kusurlu bulundu
Konya'da 2 yaşındaki Aybüke'nin ölümüne neden olan alkollü sürücü asli kusurlu bulundu
Konya'da 2 yaşındaki Aybüke'nin ölümüne neden olan alkollü sürücü asli kusurlu bulundu

Konya, Gümüş, Eylül, Kaza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 09:36 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da 2 yaşındaki Aybüke'nin ölümüne neden olan alkollü sürücü 'asli kusurlu' bulundu - Son Dakika

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