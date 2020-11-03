Rıza Bey Apartmanında 91'inci saatte mucize (2) - Son Dakika

Rıza Bey Apartmanında 91'inci saatte mucize (2)
03.11.2020 10:16
'AYLA BEN, İYİYİM'İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayla Gezgin, Türkiye'ye moral oldu.
'AYLA BEN, İYİYİM'
İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayla Gezgin, Türkiye'ye moral oldu. Ayla'nın yerini tespit eden kurtarma ekibinden Nusret Aksoy, yer tespiti sırasında sessizliğin olduğu, o anlarda Ayla'nın sesini duyduğunu, seslendiğinde Ayla'nın 'Ayla ben, iyiyim' dediğini belirtti. Ayla'nın ekiplere, "Babam nerde?" diye sorduğu ifade edildi.
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