Rıza Bey Apartmanında 91'inci saatte mucize (2) - Son Dakika

'AYLA BEN, İYİYİM'

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayla Gezgin, Türkiye'ye moral oldu. Ayla'nın yerini tespit eden kurtarma ekibinden Nusret Aksoy, yer tespiti sırasında sessizliğin olduğu, o anlarda Ayla'nın sesini duyduğunu, seslendiğinde Ayla'nın 'Ayla ben, iyiyim' dediğini belirtti. Ayla'nın ekiplere, "Babam nerde?" diye sorduğu ifade edildi.