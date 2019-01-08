Minik Eller "Minik Patiler" Üşümesin Diye Ev Yaptı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ilkokul öğrencileri, mahallerinde yaşayan sokak kedileri için su geçirmez evler yaptı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ilkokul öğrencileri, mahallerinde yaşayan sokak kedileri için su geçirmez evler yaptı.



Hatipirimi Mahallesi'ndeki Şehit Ahmet Benler İlkokulu 3 L sınıfı öğrencileri, "minik patiler üşümesin" sloganıyla sokak kedileri için su geçirmeyen ve içinde battaniyesi olan evler üretti. Hazırlanan kedi evleri okulda diğer öğrencilere de sergilendikten sonra sokaklara yerleştirildi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin kış gününde sokak hayvanlarını düşünerek projeyi hayata geçirmelerinin anlamlı olduğu söyledi.



Sokak hayvanlarının üşüdüklerini dile getiremediğine dikkati çeken Aldoğan, "Yavrularımız sokaktaki hayvanları düşünmüş öğretmenlerinden destek alarak çok güzel bir çalışmayı hayata geçirmişler. Bizim amacımız yüreği sevgi dolu, merhametli, doğaya hayvanları canlıyı seven, yaşadığı çevreyi güzelleştiren iyi insanlar yetiştirmek. Minik elleri tebrik ediyorum." dedi.



Şehit Ahmet Benler İlkokulu Müdürü Yardımcısı Selma Sarıkaya da öğrencileriyle gurur duyduklarını dile getirdi. Projenin merhamet ve vicdan projesi olduğunu vurgulayan Sarıkaya, "Kış gününde sokak kedileri üşümeden bu barınaklarda vakit geçirebilecekler." diye konuştu.



3 L sınıfı öğretmeni Canan Nalbant, sınıflarının hayvansever bir sınıf olduğunu, kedi evlerini öğrencilerinin iki günde yapıp getirdiğini, dünyayı sevgi, merhamet, iyilik ve dostluğun kurtaracağını kaydetti.



Öğrencilerden Gülce Bade Oray da kedileri düşünerek yaptıkları evlerinin dışını poşetle su geçirmez yaptıklarını içine battaniye koyduklarını anlattı.

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