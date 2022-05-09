İlkokullar Arası Minik Kramponlar Futbol Bahar Turnuvası başladı - Son Dakika
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İlkokullar Arası Minik Kramponlar Futbol Bahar Turnuvası başladı

09.05.2022 12:33
İlkokullar Arası Minik Kramponlar Futbol Bahar Turnuvası başladı

Altıeylül Belediyesi ile Altıeylül Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği İlkokullar Arası Minik Kramponlar Futbol Bahar Turnuvası oynanan ilk maçlarla başladı.

Altıeylül Belediyesi ile Altıeylül Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği İlkokullar Arası Minik Kramponlar Futbol Bahar Turnuvası oynanan ilk maçlarla başladı.

Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Altıeylül Belediyesi ile Altıeylül Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün, gençleri spora ve sağlıklı yaşama yönlendirmek amacıyla düzenlediği İlkokullar Arası Minik Kramponlar Futbol Bahar Turnuvası başladı.

Altıeylül Belediyesi'nin Gümüşçeşme Mahallesi'nde hizmete sunduğu halı saha tesisinde başlayan turnuvada toplamda 11 takım yeşil sahada mücadele edecek. 9-13 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek turnuvanın finali ise 13 Mayıs Cuma günü yapılarak final kupası sahibiyle buluşacak.

Turnuvaya Burhan Erdayı İlkokulu, Plevne İlkokulu, Cumhuriyet İlkokulu, Edip Gürcün İlkokulu, Fevzi Çakmak İlkokulu, Gaziosmanpaşa İlkokulu, Hasan Basri Çantay İlkokulu, Hatice Fahriye Eğinlioğlu İlkokulu, Mehmet Akif İlkokulu ve Namık Kemal İlkokulları katıldı.

Turnuva ile ilgili bilgi veren Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, "Daha önce Gümüşçeşme Mahallemizde hizmete sunduğumuz halı sahada gerçekleştireceğimiz turnuvada mücadele edecek öğrenci kardeşlerime şimdiden başarılar dilerken spora, sporcuya ve sağlıklı yaşamı düstur edinmiş herkese imkanlar dahilinde sonuna kadar destekçi olmaya devam edeceğimizi de söylemek istiyorum." dedi.

İlkokullar Arası Minik Kramponlar Futbol Bahar Turnuvası başladı
İlkokullar Arası Minik Kramponlar Futbol Bahar Turnuvası başladı
İlkokullar Arası Minik Kramponlar Futbol Bahar Turnuvası başladı
İlkokullar Arası Minik Kramponlar Futbol Bahar Turnuvası başladı
İlkokullar Arası Minik Kramponlar Futbol Bahar Turnuvası başladı
İlkokullar Arası Minik Kramponlar Futbol Bahar Turnuvası başladı
İlkokullar Arası Minik Kramponlar Futbol Bahar Turnuvası başladı

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İlkokullar Arası Minik Kramponlar Futbol Bahar Turnuvası başladı - Son Dakika


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