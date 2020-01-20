Minik Mehmet Can'ın telefon tutkusu uykuya yenik düştü - Son Dakika

O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı. Telefonla oynayan minik Menekşe, uyumamak için dirense de uykuya yenik düştü. Minik Menekşe'nin uykuyla mücadelesi izleyenlere tebessüm ettirdi. - AMASYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Hem çaldılar hem de dalga geçer gibi "öncesi ve sonrası" fotoğrafı çektiler