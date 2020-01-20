Minik Mehmet Can'ın telefon tutkusu uykuya yenik düştü - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Minik Mehmet Can'ın telefon tutkusu uykuya yenik düştü - Son Dakika

Minik Mehmet Can'ın telefon tutkusu uykuya yenik düştü

6 saat önce

Amasya'da yaşayan 3 yaşındaki minik Mehmet Can Menekşe'nin telefon tutkusu uykuya yenik düştü.

Minik Mehmet Can'ın telefon tutkusu uykuya yenik düştü, System.String[]

Amasya'da yaşayan 3 yaşındaki minik Mehmet Can Menekşe'nin telefon tutkusu uykuya yenik düştü.


O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı. Telefonla oynayan minik Menekşe, uyumamak için dirense de uykuya yenik düştü. Minik Menekşe'nin uykuyla mücadelesi izleyenlere tebessüm ettirdi. - AMASYA

Mehmet Can, Amasya, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:51 Kaynak: İHA
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