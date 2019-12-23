Minik öğrenciler Anadolu masallarıyla buluşuyor - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı ile UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliği ile hayata geçirilen "Anadolu Masalları Projesi" kapsamında Samsun'da minik öğrenciler, geleneksel kıyafetlerle canlandırılan Anadolu masallarını dinledi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmene Hizmet, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Daire Başkanı Uğur Kılıç, çalışmanın materyal bir proje olmadığını vurguladı. Kılıç, Anadolu masallarının gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine işaret ederek "Anadolu masalları aslında kadim medeniyetimizin Anadolu coğrafyasının değerlerini iyiliğini, doğruluğu, çalışkanlığı, erdemi ve fazileti çocuklarımızla buluşturma projesi." dedi.

Çocukların Anadolu masallarının birçoğundan habersiz olduğunu, daha çok yabancı kültürlerin masallarını tanıdıklarını dile getiren Kılıç, şöyle konuştu:

" Biz de istedik ki çocuklarımız Limon kızla, Küllü Fatma'yla, Nardaniye Hanım'la, Rüzgar oğluyla, Bit hatun Pire beyle, yani Anadolu masallarının o bizim değerlerimizi anlatan kadim medeniyetimizin o kadim değerlerini anlatan kahramanlarla buluşsunlar. Şu an okul öncesi ve ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf için masal kitapları basılıyor. Görme ve işitme engelli çocuklarımız için şarkılar ve dinleme CD'leri hazırlanıyor. Birkaç ay içinde çocuklarımızla bu çalışmalarımızı buluşturacağız."

Kılıç, projede eğitim alan 500 öğretmene de büyük görevler düştüğünü ifade etti.

Samsun Vali Yardımcısı Hasan Balcı ise uzun yıllar çocukların yabancı kaynaklı kültürlerden etkilenerek yetiştirildiğini aktararak "Kendi öz değerlerimizin kıymetini çok anlayamadık. Projeyle esas özümüzde olan milli değerlerimize, manevi değerlerimize daha sıkı sarılacağız." dedi.

Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen de kadim Anadolu topraklarının bin yıllık varisleri olarak bu toprakların kültürünü, hikayelerini ve masalarını çocuklarla buluşturacaklarını söyledi.

Programda proje koordinatörü Eskişehir Mehmetçik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Esin Kavga sunum yaptı.

İlkadım Güzel Sanatlar Lisesi orkestrası eşliğinde türkülerin seslendirildiği etkinlikte minik öğrencilere geleneksel kıyafetlerle canlandırılan masallar anlatıldı. Etkinliğin sonunda 4 gün açık kalacak Anadolu Masalları Resim Sergisi açıldı.