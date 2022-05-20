Minik öğrenciler doğa ve hayvan sevgisini uygulamalı öğreniyor

Ereğli ilçesindeki Kavaklık İlkokulu öğrencilerine doğa ve hayvan sevgisi kazandırmak amacıyla okul bahçesinde sebze ve meyve yetiştirmek için sera oluşturuldu, kuşlar için ahşaptan yuvalar yapıldı.

İlçe merkezinde 780 öğrencisi bulunan okulun müdürü Soner Arslanoğlu ve öğretmenler, çocuklara derslerinden kalan zamanlarda doğa ve hayvan sevgisi aşılamak için okul bahçesinde sera kurmaya ve kuş yuvaları yapmaya karar verdi.

"Birlikte üretelim, birlikte öğrenelim" sloganıyla okul bahçesine kurulan serada yerli tohumlar kullanarak mevsimine göre ürünler yetiştirmeye başlayan çocuklar, öğretmenlerinin ve ailelerin desteğiyle kuşlar için ahşaptan yuva yaptı.

Okul bahçesine öğrenci ve öğretmenlerin çizimini yapıp hazırladıkları "macera parkuru" ve "değerler ağacı" ile çocuklar hem öğrenme hem de eğlenceli zaman geçirme fırsatı buluyor.

"Mutlu çocuk üreten, bilinçli ve öğrenen çocuktur"

Okul müdürü Soner Arslanoğlu, AA muhabirine, öğrencilere üretmenin güzelliğini uygulamalı göstermek istediklerini söyledi.

Velilerin desteğiyle ilk olarak sera, daha sonra da kuş evleri yaptıklarını anlatan Arslanoğlu, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimize doğada sadece insanların olmadığını, diğer canlılarla iç içe yaşamamız gerektiğini ve onların yaşamını kolaylaştıracak çalışmaların yapılması gerektiğini anlatmaya çalıştık. Pandemi sürecinde evlerinde tablet, bilgisayar gibi elektronik cihazlarla daha çok vakit geçiren öğrencilerin teneffüste zamanlarını pozitif yönde değerlendirmeleri için okulumuz bahçesine hem eğlenceli parkurlar hem değerler eğitim anlamında onların zihinlerinde olumlu yer edinebilecek etkinlikler yaparak bir nevi hayatta neler görebileceklerini yansıtmak istedik. Öğrencilerimizi hayata hazırlamak, onlara yaşayarak öğretmek bağlamında öğretmen ve velilerimizle imece usulü çalışmayla bunları gerçekleştiriyoruz."

Arslanoğlu, çocukların mutlu şekilde okula geldiklerini vurgulayarak, "Gelişmiş ülkelerde de bu böyledir. Eğitime, çocuklara önem veren bütün ülkeler ilerlemiştir. Milli Eğitim Bakanlığımızın yaptığı projeleri örnek alarak bu bağlamda ilerlemeyi daima 'yaşayan okul, ilerleyen okul' felsefesiyle öğrencilerimize hizmet etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

"Hayatın kendisi de bir derstir"

Yaklaşık 600 fideyi öğrencilerle diktiklerini belirten Arslanoğlu, "Çocuklarımız bunu kendileri üretecekler, yabani otlarını kendileri kazıyıp su verecekler. Çocukların salatalığın, domatesin, patlıcanın önemli olduğunu, tüketirken de tasarruflu tüketilmesi gerektiğini burada yaşayarak, kendileri üreterek öğrenecek. Hayat sadece defterde, kitaplarda olan değil, hayatın kendisi de bir derstir. Biz de çocuklarımıza bunu vermeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Arslanoğlu, çocukların kuş yuvalarıyla kuşların beslenmesini sağlayacağını dile getirerek, "Belki kuşlar burada yavrulayacaklar. Çocuklarımız bunu görecekler. Başka bir canlının hayatına pozitif değer katmanın mutluluğunu yaşayacak. Mutlu çocuk, üreten, bilinçli ve öğrenen çocuktur. Burada doğadaki diğer canlılarla ortak bir havayı, yeri teneffüs etmenin güzelliğini yaşamış olacaklar." değerlendirmesini yaptı.

Öğrenci Şevval Duman da toprağa bir şeyler ekmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, kuş evleriyle de kuşlara "sıcak yuva" yaptıkları kaydetti.