Minik öğrenciler geleneksel sevgi kahvaltısında buluştu

Bilecik Bahçelievler Anaokulunda öğrenim gören minik öğrenciler "7. Geleneksel Sevgi Kahvaltısı" programında bir araya geldi.



Geleneksel Sevgi Kahvaltısında minik öğrencilerle Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ün eşi Münevver Şentürk, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Muhammed Göktaş'ın eşi Pınar Ballı Göktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik'in eşi Sercan Çelik, Bahçelievler Anaokulu Müdürü Sevgi Uğurlu birlikte kahvaltı yaptı.Çocuklarla tek tek yakından ilgilenen Şentürk, "Okul öncesi eğitim önemli. Eğitimin çocuklara kattığı değer vazgeçilmez. Çocuklarımızın eğitiminde öğretmenlerin önemi büyük. Eğitimlerini almaları ve topluma faydalı birer fert olarak yetişmelerini sağlayacak öğretmenlerimize verdikleri eğitimden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.



Anaokulu Müdürü Sevgi Uğurlu ise, öğrencilerin okulda arkadaşlarıyla tanışmaları, birlikte vakit geçirmeleri adına her yıl eğitim öğretim yılının başında yapılan geleneksel kahvaltıyı gerçekleştirdiklerini ifade ederek, etkinlikte sevgi temasına değinerek öğretmen ve öğrencilerin kırmızı kıyafet giydiğini söyledi.



Çocukların, sevgi, barış ve kardeşlik değerlerini kapsayan 'Bir Dünya Bırakın ve Dünya Çocukları' oyunlarını izleyen Şentürk ve beraberindekiler, hatıra fotoğrafı çektirdi. - BİLECİK