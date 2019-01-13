Minik Öğrenciler Kur'an Öğreniyor
34 dakika önce
DÜZCE(İHA) – Düzce Körpeşler Anaokulu minik öğrencileri Kur'an öğreniyorlar.
DÜZCE(İHA) – Düzce
Körpeşler Anaokulu minik öğrencileri Kur'an öğreniyorlar. Kurana geçenlere çeşitli hediyeler verildi. Diyanet İşleri Başkanlığı
ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereğince Körpeşler Anaokulunda Değerler Eğitimi kapsamında Beren ve Irmak isimli öğrenciler Kura'an-ı Kerim'e geçmeleri nedeniyle "Kur'an Okuyorum" isimli program düzenlendi. Program selevatlar eşliğinde başlayarak çocukların öğrendiği ilahiler ile devam etti. Kur'an a geçen çocuklara 'Bir Ömür Kur'an Yolunda' temennisi ile taç, madalya ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi. Okul Müdürü
Melek Yavuz Yılmaz
'ın iyi dilekleri ile çocuklar pastalarını kestiler. Aileleri ve öğretmenleri ile bu anı ölümsüzleştirdiler. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 05:37 Kaynak: İHA
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