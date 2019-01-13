Son Dakika Haberleri: Minik Öğrenciler Kur'an Öğreniyor

Minik Öğrenciler Kur'an Öğreniyor

34 dakika önce

DÜZCE(İHA) – Düzce Körpeşler Anaokulu minik öğrencileri Kur'an öğreniyorlar.

Minik Öğrenciler Kur'an Öğreniyor, System.String[]
DÜZCE(İHA) – Düzce Körpeşler Anaokulu minik öğrencileri Kur'an öğreniyorlar. Kurana geçenlere çeşitli hediyeler verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereğince Körpeşler Anaokulunda Değerler Eğitimi kapsamında Beren ve Irmak isimli öğrenciler Kura'an-ı Kerim'e geçmeleri nedeniyle "Kur'an Okuyorum" isimli program düzenlendi. Program selevatlar eşliğinde başlayarak çocukların öğrendiği ilahiler ile devam etti. Kur'an a geçen çocuklara 'Bir Ömür Kur'an Yolunda' temennisi ile taç, madalya ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi. Okul Müdürü Melek Yavuz Yılmaz'ın iyi dilekleri ile çocuklar pastalarını kestiler. Aileleri ve öğretmenleri ile bu anı ölümsüzleştirdiler. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 05:37 Kaynak: İHA

Yaşam
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