Son Dakika Haberleri: Minik Öğrencilere Trafik Semineri

Minik Öğrencilere Trafik Semineri

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve OPET arasında imzalanan protokol ile hayata geçirilen "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timlerince 3-17 yaş grubu arasındaki öğrencilere yönelik trafik semineri yapıldı.

Minik Öğrencilere Trafik Semineri, System.String[]
İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve OPET arasında imzalanan protokol ile hayata geçirilen "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timlerince 3-17 yaş grubu arasındaki öğrencilere yönelik trafik semineri yapıldı.

Mihalgazi ilçesindeki Alpagut Ortaokulu'nda yapılan seminere çok sayıda minik öğrenci katıldı. Seminerde; trafik güvenliği, emniyet kemeri kullanımı ve taşıt yolunda güvenli geçiş noktaları ile ilgili bilgiler verildi. Proje kapsamında 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı süresince Eskişehir'de jandarmanın sorumluluk bölgesinde trafik seminerlerinin kesintisiz olarak devam edeceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:40 Kaynak: İHA

Jandarma, İçişleri Bakanlığı, Eskişehir, 3. Sayfa
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