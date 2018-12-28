Minik Öğrencilere Trafik Semineri
1 saat önce
İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve OPET arasında imzalanan protokol ile hayata geçirilen "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timlerince 3-17 yaş grubu arasındaki öğrencilere yönelik trafik semineri yapıldı.
İçişleri Bakanlığı
, Jandarma
Genel Komutanlığı ve OPET arasında imzalanan protokol ile hayata geçirilen "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında, Eskişehir
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timlerince 3-17 yaş grubu arasındaki öğrencilere yönelik trafik semineri yapıldı. Mihalgazi
ilçesindeki Alpagut
Ortaokulu'nda yapılan seminere çok sayıda minik öğrenci katıldı. Seminerde; trafik güvenliği, emniyet kemeri kullanımı ve taşıt yolunda güvenli geçiş noktaları ile ilgili bilgiler verildi. Proje kapsamında 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı süresince Eskişehir'de jandarmanın sorumluluk bölgesinde trafik seminerlerinin kesintisiz olarak devam edeceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:40 Kaynak: İHA
Hırsız, Geliştirdiği Aparat ile Camide Bulunan Bağış Kutusundaki Paraları Çalarken Yakalandı
İstanbul Boğazı'nda Çevre Felaketi Havadan Görüntülendi
Genç Kadın İntihar Etti, Korkunç Olay Ağlayan Çocuklar Sayesinde Ortaya Çıktı
Trabzon'da Tüpçü Dükkanında Patlama Meydana Geldi! Yaralılar Var