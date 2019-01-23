Son Dakika Haberleri: Minik Öykü İçin Verilen Kanlar Başkalarına da Umut Oldu

Minik Öykü İçin Verilen Kanlar Başkalarına da Umut Oldu

1 saat önce

Antalya'da tedavisine devam edilen lösemi hastası 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'nın annesi Eylem Yazıcı, kızı için başlatılan kampanyaların başka hastalar için de umut olduğunu belirtti.

Minik Öykü İçin Verilen Kanlar Başkalarına da Umut Oldu, System.String[]
Antalya'da tedavisine devam edilen lösemi hastası 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'nın annesi Eylem Yazıcı, kızı için başlatılan kampanyaların başka hastalar için de umut olduğunu belirtti.

Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan ve Antalya'da tedavisine devam edilen kızı için yurt içinde ve yurt dışında başlatılan kampanyaların farklı sonuçlar doğurduğunu söyledi.

Kızı için kök hücre bağışı yapan bir kişinin, nakil bekleyen bir başka hastaya umut olduğunu anlatan Yazıcı, "Öykü Arin için kök hücre bağışı yapan birinin kanı 1,5 aylık bir bebeğe uydu. Başkalarına uyanları da duyuyoruz." dedi.

Kan bağışı için gidenlerin zaman zaman kendi sağlıklarıyla ilgili de sonuçlar elde ettiğini aktaran Yazıcı, şunları söyledi:

"Bursa İnegöl'de kampanyaya katılan biri, kendi yeğenlerinin lösemi olduğunu öğrendi. Öykü Arin'in kampanya süresince bağışlanan kök hücrelerinden biri onlara uydu. İzmir'de, kök hücresi bağışı için kan bağışında bulunan 40-50 yaşlarında biri kişi, lösemi olduğunu öğrendi. Henüz başlangıç aşamasında olduğu için yan etkilerini görmemiş ve farkında değilmiş. Kendi hayatını kurtarmış oldu. Çok erken dönemde ortaya çıktığı için tedavi olabilecek."

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile bazı oyuncular ve dizi ekiplerinin kızı başta olmak üzere kan kanseriyle mücadele eden, ilik nakli bekleyen kişiler için donör olma çağrısında bulunduğunu anımsatan Yazıcı, herkesi kan bağışı yapmaya davet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:48 Kaynak: AA

Antalya, Sağlık
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