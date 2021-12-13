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Minik ve Yıldız Tekvandocularımız 11 madalya ile göz doldurdu - Son Dakika

Minik ve Yıldız Tekvandocularımız 11 madalya ile göz doldurdu

13.12.2021 15:24
Minik ve Yıldız Tekvandocularımız 11 madalya ile göz doldurdu

Konya Büyükşehir Belediyesporlu minik ve yıldız tekvandocular, Karaman'da düzenlenen İller Arası Tekvando Turnuvası'nda aldıkları madalyalarla göz doldurdu.

11 farklı şehirden 34 kulüp ve toplam 265 sporcunun katıldığı İller Arası Tekvando Turnuvası'nda Konya Büyükşehir Belediyesporlu tekvandocular, madalya alabilmek için rakipleriyle mücadele etti. Turnuvada Konya'yı başarıyla temsil eden tekvandocular 2 altın, 3 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplamda 11 madalya kazanarak takım halinde ve genel klasmanda üçüncü oldu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, spora ve sporcuya yaptıkları yatırımların karşılığını görmekten dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, madalya kazanan sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Turnuvada madalya kazanarak kürsüye çıkan sporcular ise şu şekilde:

Minik Erkekler Kategorisinde; 30 kiloda Adilhan Teke ve 45 kiloda Muhammed Ali Ceylan altın madalya; 40 kiloda Muhammed Enes Kolçevir ve 30 kiloda Muhammed Ali Üzüm gümüş madalya. 40 kiloda Muhammed Emin Harmankaya, 27 kiloda Nafi Boz, 40 kiloda İbrahim Ethem Punar bronz madalya.

Minik Bayanlar Kategorisinde; 45 kiloda Nisa Kayabaşı gümüş madalya, 40 kiloda Aslı Nehir Koltaş bronz madalya.

Yıldız Bayanlar Kategorisinde; 44 kiloda Ümmü Gülsüm Ergin ile 55 kiloda Büşra Pay bronz madalya.

Minik ve Yıldız Tekvandocularımız 11 madalya ile göz doldurdu

Bronz Madalya, Gümüş Madalya, Muhammed Ali, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Minik ve Yıldız Tekvandocularımız 11 madalya ile göz doldurdu - Son Dakika


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