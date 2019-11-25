Minik yürekler, öğretmenleri için en güzel gösterilerini sundular

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle çeşitli kutlama etkinlikleri düzenlendi.



Eğirdir Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler, en güzel gösterilerini öğretmenlerine sunmak için sahneye çıktılar.



24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programına; Belediye Başkanı Veli Gök, Eğirdir İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Ahmet İçalan, Abdurrahim Tan, emekli öğretmenler, veliler ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marş'nın söylenilmesi ile başlayan etkinliklerde günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'ndan emekli öğretmen Cavit Can yaptı. Emekli öğretmen Can, konuşmalarını 'Öğretmen Marşı' ile sonlandırdı.



Farklı sınıflardaki öğrenciler tarafından şiirler okunarak, müzikal bir dinleti sunulan etkinlikte emekli öğretmenlere plaket takdim edildi.



Etkinlikler kapsamında ayrıca, okulda görevde bulunan bütün öğretmenlere de derslerde kullanmak üzere flaş bellek hediye edildi.



Program, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi. - ISPARTA