Son Dakika Haberleri: Minik Yürekler Polis Amcalarını Yalnız Bırakmadı

Minik Yürekler Polis Amcalarını Yalnız Bırakmadı

38 dakika önce

Sakarya İlkokulu Ana Sınıfının minik yürekleri Türk Polis Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan Polisleri yalnız bırakmadı.

Minik Yürekler Polis Amcalarını Yalnız Bırakmadı, System.String[]
Sakarya İlkokulu Ana Sınıfının minik yürekleri Türk Polis Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan Polisleri yalnız bırakmadı.

Etkinlikler kapsamında Gar Meydanında açılan standı ve ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nü ziyaret eden minik öğrencilere polis amcaları tarafından teşkilat hakkında bilgiler verildi. Polis arabalarına binerek neşeli dakikalar geçiren minikler 10 Nisan Polis günü dolayısıyla polislere, kendi hazırladıkları kartondan çiçekleri takdim ettiler.

Öğrencileriyle birlikte polisleri ziyaret eden Sakarya İlkokulu Ana Sınıfı Öğretmeni Ümran Nane amaçlarının küçük yaştan itibaren çocuklarımıza polislerimizi sevdirmek ve onları tanıtmak olduğunu ifade ederek, "Öğrencilerimizle Emniyet Teşkilatımızın bu özel gününde yanlarında olmaktan büyük gurur duyduk. Vatanımızın, milletimizin güvenliği için fedakarca görev yapan, mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan Polislerimizin 'Polis Haftası'nı kutluyoruz" dedi. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:20 Kaynak: İHA
Sakarya, Polis, Güncel
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