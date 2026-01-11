Minnesota'da ICE'nin 13 Ölümcül Vaka İncelemesi - Son Dakika
Minnesota'da ICE'nin 13 Ölümcül Vaka İncelemesi

11.01.2026 22:19
WSJ, Minnesota'da ICE polislerinin karıştığı 13 ölümcül vaka tespit etti. Tepkiler sürüyor.

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi tarafından yürütülen araştırmada, temmuz ayından bu yana Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polislerinin Minnesota eyaletinde bir kadını vurarak öldürdüğü olayın yanı sıra sivillere karşı ölümcül güç kullandığı 12 ayrı vaka daha tespit edildi.

ICE polislerinin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde 37 yaşındaki Renee Nicole Macklin Good'u vurarak öldürmesine tepkiler sürerken, WSJ gazetesi, ICE birimlerinin karıştığı mahkeme kayıtlarını, haber arşivlerini ve kamu veri tabanını inceledi.

WSJ, Temmuz ayından bu yana ICE polislerinin karıştığı 13 araca müdahale vakası tespit etti.

Minnesota eyaletinde, 37 yaşındaki ABD vatandaşı Renee Nicole Macklin Good'un hayatını kaybettiği vakanın da aralarında bulunduğu bu 13 olayda, en az 8 kişinin ICE polislerince vurulduğu ve 2 kişinin öldüğü doğrulandı.

Mahkeme kayıtlarına ve avukatlara göre, ateş açılan sivillerden yalnızca bir tanesi silahlıydı ancak silahını hiç kullanmadı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, 13 vakada da güç kullanımının haklı olduğunu iddia etti.

İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Tricia McLaughlin, tehlikeli durumlarla karşı karşıya kaldıklarında, kolluk kuvvetlerinin kendilerini, meslektaşlarını ve halkı korumak için harekete geçmesi gerektiğini savundu.

Vakalar birbirine benziyor

WSJ, Minnesota eyaletinde 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good'un vurularak öldürüldüğü olay da dahil olmak üzere ICE polislerinin karıştığı vakalara ait görüntüleri inceledi. Görüntülerden 4 tanesini kamuoyuyla paylaşıldı.

Buna göre, olayların çoğunun benzer şekilde başladığı, ICE memurlarının önce bir kişinin aracının önünü kestiği ve ardından müdahaleye devam ettiği görülüyor.

ICE polisi bir aracı kuşatıyor, kişiyi araçtan çıkarmaya çalışıyor, araçtaki kişinin kaçma girişimlerini engelliyor ve ardından ateş açıyor.

Videolarda, polis memurlarının araç kapılarını açmaya çalıştıkları, araçların içine uzandıkları ve camları kırdıkları, bunun ardından sürücülerin kaçtıkları görülüyor.

WSJ'ye konuşan uzmanlar, polisin cam kırma gibi müdahalelere yalnızca sürücünün silahlı olması ya da acil tıbbi bir durum bulunması gibi sınırlı koşullarda başvurması gerektiğini belirtiyor.

Araba kapısını tutmak veya camı kırmak gibi eylemlerin "müdahaleci eylemler" olduğunu vurgulayan uzmanlar, bu tür eylemlerin durumu daha da kötüleştirebileceğini ve şüphelinin direnç göstermesine neden olabileceğini aktarıyor.

WSJ tarafından ayrıntılı biçimde incelenen dört vakanın görüntülerinde, sürücülerin hiçbirinde silah bulunmadığı görülürken, İç Güvenlik Bakanlığı bu kişilerin "tehlikeli" olduğunu savunuyor.

Uzmanlar, şüphelinin silahlı olduğu durumlar gibi yüksek riskli ve ağır suçlarda araçla kuşatma yönteminin uygulandığını kaydediyor.

Olay

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, 7 Ocak'ta ICE polisleri, göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bir kadının ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüş, "Bizim bir memurumuz hızlı ve savunmacı bir şekilde hareket ederek kendisini ve çevresindekileri korumak için ateş etti." açıklamasını yapmıştı.

ICE polislerinin operasyonlarını cep telefonlarıyla kayıt altına almaya çalışan civardaki vatandaşların çektiği, sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise kadın sürücünün yolun ortasında, aracının içinde olayları izlerken bir polis tarafından zorla aracın kapısının açılmaya çalışıldığı görülmüştü.

Bunun üzerine direksiyonu kırarak kaçmaya çalışan kadın sürücüye, aracın önüne yaklaşan diğer bir ICE polisinin silahını çekerek yakın mesafeden 3 el ateş ettiği dikkati çekmişti.

Kaynak: AA

