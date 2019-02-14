Son Dakika Haberleri: Minyatür Sanatçısı Uludağ'dan Rektör Aldemir'e Ziyaret

Minyatür Sanatçısı Uludağ'dan Rektör Aldemir'e Ziyaret

9 dakika önce

Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel Türk Sanatları Minyatür Sanatçısı Melis Sevilay Uludağ, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.

Minyatür Sanatçısı Uludağ'dan Rektör Aldemir'e Ziyaret, System.String[]
Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel Türk Sanatları Minyatür Sanatçısı Melis Sevilay Uludağ, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.

Geleneksel Türk sanatları hakkında Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e bilgiler veren Melis Sevilay Uludağ, rektörlük görevinin üniversite ve Aydın için hayırlı olmasını temenni etti.

Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ise; ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Türk minyatür sanatının kendine özgü bir özelliği olduğunu, özellikle Cumhuriyet sonrası Türk resimlerine esin kaynağı olduğunu vurguladı. Bu sanatın yaşatılması ve geliştirilmesine yönelik özel hassasiyetinin bulunduğuna değinen Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, bu konuda üniversite olarak her türlü işbirliği ve projeye destek vermeye hazır olduklarını belirtti. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:28 Kaynak: İHA

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