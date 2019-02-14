Minyatür Sanatçısı Uludağ'dan Rektör Aldemir'e Ziyaret
9 dakika önce
Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel Türk Sanatları Minyatür Sanatçısı Melis Sevilay Uludağ, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel Türk Sanatları Minyatür Sanatçısı Melis Sevilay Uludağ
, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk
Aldemir'i makamında ziyaret etti.
Geleneksel Türk sanatları hakkında Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e bilgiler veren Melis Sevilay Uludağ, rektörlük görevinin üniversite ve Aydın
için hayırlı olmasını temenni etti.
Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ise; ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Türk minyatür sanatının kendine özgü bir özelliği olduğunu, özellikle Cumhuriyet sonrası Türk resimlerine esin kaynağı olduğunu vurguladı. Bu sanatın yaşatılması ve geliştirilmesine yönelik özel hassasiyetinin bulunduğuna değinen Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, bu konuda üniversite olarak her türlü işbirliği ve projeye destek vermeye hazır olduklarını belirtti. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:28 Kaynak: İHA
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