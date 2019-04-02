Son Dakika Haberleri: Miraç Kandili

Miraç Kandili

46 dakika önce

Miraç Kandili dolayısıyla İzmir, Denizli ve Aydın'da program düzenlendi.

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Miraç Kandili dolayısıyla İzmir, Denizli ve Aydın'da program düzenlendi.

İzmir'deki camilerde kandil dolayısıyla özel programlar düzenlendi. Akşam namazının ardından Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda mevlit okundu, dua edildi.

Denizli'de vatandaşlar, kandil dolayısıyla Delikliçınar Yeni Cami ve Ulu Cami olmak üzere kentteki camileri doldurdu.


Delikliçınar Yeni Cami'de düzenlenen kandil programına katılan vatandaşlar, okunan Kuran-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahiler ile kandilin manevi atmosferini yaşadı.


Denizli Müftüsü Mehmet Aşık, verdiği vaazda, gecenin değeriyle ibadetin ve namazın önemini anlattı.


Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda ise vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Aydın'da, başta Bey ve Eskiyeni camileri olmak üzere kentteki camilerde yapılan programlara katılan vatandaşlar, kandilin maneviyatını yaşadı. Akşam ezanının ardından camiye gelenler, namaz kılarak dua etti.

İl Müftüsü Ercan Aksu tarafından dua okundu. Cami çıkışında vatandaşlara lokum ve lokma dağıtıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:15 Kaynak: AA

İzmir, Denizli, Miraç Kandili, Kültür Sanat
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