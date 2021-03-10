Miraç Kandili - Son Dakika

Sakarya'da çeşitli kurumlar ve siyasi parti temsilcileri Miraç Kandili dolaysıyla mesaj yayınladı.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, masajında, mübarek üç ayların içinde müstesna bir yeri olan Miraç Kandili'ni idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Miraç Kandili'nin İslam tarihinin en anlamlı gecelerinden biri olduğunu ifade eden Altuğ, şunları kaydetti:

"Miraç, manevi duyguların üst seviyelere yükseldiği, her türlü kötülükten arınma, insanlığın yararına değerler üretme, fedakarlık, paylaşma, sorumluluk, ilahi emirlere teslimiyet ve insanlık alemi için birçok mucizelerle doludur. Bu müstesna gecemizde kardeşlik, dostluk, komşu ilişkileri her ne kadar önemli olsa da bulunduğumuz bu zorlu süreçte bu kutlu geceyi sevdiklerimizle paylaşırken yüz yüze kandil ziyaretleri yerine uzaktan görüşmeye özen göstermeliyiz. Mesafeler manevi bağlarımıza engel değildir. Tüm bu duygu ve düşüncelerle bu kutlu gecenin Sakaryalı hemşehrilerimiz başta olmak üzere, ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık ve huzur getirmesini diliyor, mübarek Miraç Kandilini en içten duygularımla kutluyorum."

İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan da kandilin İslam dünyası ve insanlık için hayırlar getirmesini temenni etti.

Miracın sırlarla dolu bir yolculuk olduğuna dikkati çeken Kılıçaslan, "İnanç dünyamızda vazgeçilmez bir yere sahip olan Miraç Kandili'ni en iyi şekilde idrak etmemiz gerekir. Üç ayların manevi hayatımıza getirdiği bereketle birlikte dini hayatımızda da önemli bir yeri olan Miraç gecesine ulaşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu mübarek gecede elimizi ve gönlümüzü uzanabileceğimiz herkese açmalıyız. Kardeşlik ve birlikteliğimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerin yeniden yeşermesine gayret göstermeliyiz." ifadelerine yer verdi.

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, tüm Sakaryalı vatandaşların ve İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik etti.

Miraç Kandiline erişmenin mutluluğu içerisinde olduğunu belirten Tever, bu manevi gecelerin, insanlar arasındaki dostluk, barış ve kardeşliğin gelişmesinde büyük katkısı olduğunu vurguladı.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, mübarek gün ve gecelerin birlik ve beraberliğe vesile olduğunu belirterek, "Milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Miraç Kandili'ni tebrik ediyorum. Bu gece vesilesiyle içinden geçtiğimiz bu sürecin en kısa zamanda son bulmasını, tüm dünyanın sağlık ve huzura kavuşmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Kurallara uyalım. Temizlik, maske ve mesafeye azami dikkat edelim. İşte o zaman yan yana, omuz omuza saf tutarak idrak ettiğimiz o eski kandillerimize, Ramazanlarımıza de en kısa sürede tekrar kavuşuruz." İfadelerine yer verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş da "Peygamber Efendimizin mucize yolculuğunun yüzyıllar sonra bile aynı kutsiyet ile bizlere sağlık, umut, huzur ve bağışlanma getirmesi temennisiyle tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik ediyorum." mesajını paylaştı.

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