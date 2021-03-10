Miraç Kandili - Son Dakika

Miraç Kandili

10.03.2021 16:41
Miraç Kandili, System.String[]

Sakarya'da çeşitli kurumlar ve siyasi parti temsilcileri Miraç Kandili dolaysıyla mesaj yayınladı.

Sakarya'da çeşitli kurumlar ve siyasi parti temsilcileri Miraç Kandili dolaysıyla mesaj yayınladı.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, masajında, mübarek üç ayların içinde müstesna bir yeri olan Miraç Kandili'ni idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Miraç Kandili'nin İslam tarihinin en anlamlı gecelerinden biri olduğunu ifade eden Altuğ, şunları kaydetti:

"Miraç, manevi duyguların üst seviyelere yükseldiği, her türlü kötülükten arınma, insanlığın yararına değerler üretme, fedakarlık, paylaşma, sorumluluk, ilahi emirlere teslimiyet ve insanlık alemi için birçok mucizelerle doludur. Bu müstesna gecemizde kardeşlik, dostluk, komşu ilişkileri her ne kadar önemli olsa da bulunduğumuz bu zorlu süreçte bu kutlu geceyi sevdiklerimizle paylaşırken yüz yüze kandil ziyaretleri yerine uzaktan görüşmeye özen göstermeliyiz. Mesafeler manevi bağlarımıza engel değildir. Tüm bu duygu ve düşüncelerle bu kutlu gecenin Sakaryalı hemşehrilerimiz başta olmak üzere, ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık ve huzur getirmesini diliyor, mübarek Miraç Kandilini en içten duygularımla kutluyorum."

İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan da kandilin İslam dünyası ve insanlık için hayırlar getirmesini temenni etti.

Miracın sırlarla dolu bir yolculuk olduğuna dikkati çeken Kılıçaslan, "İnanç dünyamızda vazgeçilmez bir yere sahip olan Miraç Kandili'ni en iyi şekilde idrak etmemiz gerekir. Üç ayların manevi hayatımıza getirdiği bereketle birlikte dini hayatımızda da önemli bir yeri olan Miraç gecesine ulaşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu mübarek gecede elimizi ve gönlümüzü uzanabileceğimiz herkese açmalıyız. Kardeşlik ve birlikteliğimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerin yeniden yeşermesine gayret göstermeliyiz." ifadelerine yer verdi.

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, tüm Sakaryalı vatandaşların ve İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik etti.

Miraç Kandiline erişmenin mutluluğu içerisinde olduğunu belirten Tever, bu manevi gecelerin, insanlar arasındaki dostluk, barış ve kardeşliğin gelişmesinde büyük katkısı olduğunu vurguladı.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, mübarek gün ve gecelerin birlik ve beraberliğe vesile olduğunu belirterek, "Milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Miraç Kandili'ni tebrik ediyorum. Bu gece vesilesiyle içinden geçtiğimiz bu sürecin en kısa zamanda son bulmasını, tüm dünyanın sağlık ve huzura kavuşmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Kurallara uyalım. Temizlik, maske ve mesafeye azami dikkat edelim. İşte o zaman yan yana, omuz omuza saf tutarak idrak ettiğimiz o eski kandillerimize, Ramazanlarımıza de en kısa sürede tekrar kavuşuruz." İfadelerine yer verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş da "Peygamber Efendimizin mucize yolculuğunun yüzyıllar sonra bile aynı kutsiyet ile bizlere sağlık, umut, huzur ve bağışlanma getirmesi temennisiyle tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik ediyorum." mesajını paylaştı.

???????

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Miraç Kandili, Sakarya, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Miraç Kandili - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı Ricardo Sa Pinto, personel ekibi ve yardımcılarını maç toplantısına almadı AK Parti Sözcüsü Çelik'ten papa pulundaki harita skandalına sert tepki: Hiçbir hükmü yoktur Meteoroloji uyardı! 7 kente kuvvetli kar yağışı geliyor İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı Babası tarafından boğularak öldürülen Hüseyin'in annesi yürekleri dağladı: Bensiz yatamaz, toprak soğuk olur Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, "Çocukları vurmayın, beni vurun" diye yalvardı Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi
Obradovic, Real Madrid yönetiminin radarına girdi Obradovic, Real Madrid yönetiminin radarına girdi         
20:05
Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Adem Bozkurt ölü bulundu Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Adem Bozkurt ölü bulundu         
19:47
Böbrek nakli için iki ameliyata giren Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu iyiye gidiyor Böbrek nakli için iki ameliyata giren Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu iyiye gidiyor         
19:15
Şüphe uyandıran ölüm! Bir kadın başından silahla vurulmuş halde bulundu Şüphe uyandıran ölüm! Bir kadın başından silahla vurulmuş halde bulundu         
18:45
Bilim Kurulu toplantısı başladı! Masada üç kritik konu var Bilim Kurulu toplantısı başladı! Masada üç kritik konu var         
17:23
Son Dakika: Erdoğan ve Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde üçüncü ünitenin temelini attı Son Dakika: Erdoğan ve Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde üçüncü ünitenin temelini attı         
15:59
Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var         
15:34
Derya Şensoy, gözyaşları içinde babası Ferhan Şensoy'un Rasim Öztekin'e yazdığı mektubu okudu Derya Şensoy, gözyaşları içinde babası Ferhan Şensoy'un Rasim Öztekin'e yazdığı mektubu okudu         
14:14
97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı 97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı         
13:47
Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin         
12:24
Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir         
12:01
Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış         
11:34
Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi         
10:11
İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti         
10:09
"Oxford'da okuyorum" diyen kızının emlakçı olduğunu öğrenen çiçekçi anne yıkıldı         
09:50
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi         
00:48
Eski model Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti Eski model Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti         
23:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2021 20:12:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Miraç Kandili - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei