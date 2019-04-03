Son Dakika Haberleri: Miraç Kandili Erbil'de İdrak Edildi

Miraç Kandili Erbil'de İdrak Edildi

1 saat önce

- Miraç Kandili Erbil'de idrak edildiERBİL - Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili Irak'ın Erbil kentinde idrak edildi.

- Miraç Kandili Erbil'de idrak edildi

ERBİL - Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili Irak'ın Erbil kentinde idrak edildi.
Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili Irak'ın Erbil kentinde Kentin Savvaf Camisi'nde İdrak edildi. Türkmeneli Televizyonu'nun sponsorluğunda gerçekleşen program Kuran tilaveti ile başladı. Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Irak Meclis Başkan Yardımcısı Beşir Halil Haddad, Erbil Valisi Nevzad Hadi ve bazı Iraklı milletvekillerinin bulunduğu programa çok sayıda vatandaş da katıldı. Yoğun manevi atmosferde geçen gecede dualar edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:45 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! AK Parti'den, İmamoğlu'nun Sözlerine Tepki: Bu Sürecin Durdurulmasını Neye Dayanarak İstiyor? Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'a 25 Yıl Önce Çekilen Fotoğrafı Gösterdi Ekrem İmamoğlu: Mazbatamızı Talep Ediyorum İşte İl İl TOKİ'nin 50 Bin Sosyal Konut Projesi İçin Kura Tarihleri
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 13:02:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Miraç Kandili Erbil'de İdrak Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]