Miraç Kandili'nde Vatandaşlar Mevlana'nın Türbesine Akın Etti
1 saat önce
Konya'da Miraç Kandili münasebetiyle Hazreti Mevlana türbesi ziyaretçi akınına uğradı.
Konya
'da Miraç Kandili
münasebetiyle Hazreti Mevlana
türbesi ziyaretçi akınına uğradı.
Miraç Kandili münasebetiyle çok sayıda vatandaş Hazreti Mevlana'nın türbesini ziyaret etti. Vatandaşlar, Hazreti Mevlana'nın sandukası önünde dua etti. Mübarek gecede, Yatsı namazını kılıp türbeyi ziyaret eden vatandaşlar, gecenin ilerleyen saatlerine kadar kaldı. Vatandaşlar, İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik ederek, "Rabbim bu günlere herkesin tekrar kavuşmasını nasip etsin. Herkese sağlık sıhhat versin, bizleri de vatansız ve bayraksız bırakmasın" diye dua ettiklerini söyledi. - KONYA
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:25 Kaynak: İHA
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