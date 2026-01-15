Miraç Kandili Tüm Çocuklar İle İdrak Edildi - Son Dakika
Miraç Kandili Tüm Çocuklar İle İdrak Edildi

15.01.2026 21:16
Diyarbakır, Mardin, Elazığ, Siirt, Batman ve Şırnak'ta camilerde Miraç Kandili dualarla kutlandı.

Diyarbakır, Mardin, Elazığ, Siirt, Batman ve Şırnak'taki camilerde Miraç Kandili, dualarla idrak edildi.

Diyarbakır'da İl Müftülüğünce "İslam'ın 5. Harem-i Şerif"i olarak kabul edilen tarihi Ulu Cami'de Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

İlahilerin seslendirildiği programda, İl Müftüsü Celal Büyük, gecenin tüm İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini diledi.

İl Müftüsü Büyük, "Miraç Kandili'nin önemi" konulu vaaz verdi.

Mardin

Mardin'de Şakir Nuhoğlu Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

İlahilerin seslendirildiği programda İl Müftüsü Enver Türkmen, Miraç Kandili'nin anlam ve önemine ilişkin vaaz verdi.

Programın ardından cami çıkışında Valilik, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Türk Kızılayı Artuklu Şubesi ve Vakıflar Bölge Müdürlüğünce vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Elazığ

Elazığ İzzet Paşa Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, dualar edildi.

Programa katılan Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, yatsı namazının ardından vatandaşların kandilini tebrik etti.

Cami çıkışında Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce vatandaşlara salep ikram edildi.

Siirt

Siirt'te Merkez Hacı Fethi Serin Camisi'nde yatsı namazının ardından gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından üç dilde mevlit okundu, ilahiler seslendirildi.

Program sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Siirt Belediyesince vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Programa, Vali Kemal Kızılkaya, Bitlis Vakıflar Bölge Müdürü Ali Osman Ayan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Batman

Batman'da Hamidiye Camisi'nde yatsı namazının ardından düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, Türkçe, Kürtçe ve Arapça mevlit seslendirildi.

İlahiler ve duaların ardından program sona ererken, cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlar yapıldı.

Şırnak

Şırnak'ta Yeni Mahalle Geylani Camisi'nde yatsı namazının ardından gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okundu, ilahiler seslendirildi.

Programda cami imam hatibi Abdulaziz Osal tarafından miraç temalı vaaz verildi.

Osal, başta Gazze olmak üzere zulüm altındaki Müslüman coğrafyalar için dua edilmesini istedi.

Programın ardından Şırnak Belediyesince vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Kaynak: AA

Miraç Kandili, Etkinlikler, Diyarbakır, Şırnak, Batman, Elazığ, Mardin, Kültür, Güncel, Siirt, Son Dakika

