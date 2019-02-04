Miras Kavgasında Hayatını Kaybedenlerin Cenazeleri Yakınlarına Teslim Edildi
1 saat önce
- Cenazelerin ailelerine teslim edilmesi GAZİANTEP - Gaziantep'te, bir kişi miras nedeniyle tartıştığı eşinin amcası Bayram Şahin'i kaynanası Özden Şahin ve baldızı Dilek Çakmak'ı öldürdü.
- Cenazelerin ailelerine teslim edilmesi GAZİANTEP - Gaziantep
'te, bir kişi miras nedeniyle tartıştığı eşinin amcası Bayram Şahin
'i kaynanası Özden Şahin ve baldızı Dilek Çakmak'ı öldürdü. Hayatını kaybedenlerin cenazesi Adli Tıp Kurumu
'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 08:18 Kaynak: AA
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