Son Dakika Haberleri: Miras Kavgasında Hayatını Kaybedenlerin Cenazeleri Yakınlarına Teslim Edildi

Miras Kavgasında Hayatını Kaybedenlerin Cenazeleri Yakınlarına Teslim Edildi

1 saat önce

- Cenazelerin ailelerine teslim edilmesi GAZİANTEP - Gaziantep'te, bir kişi miras nedeniyle tartıştığı eşinin amcası Bayram Şahin'i kaynanası Özden Şahin ve baldızı Dilek Çakmak'ı öldürdü.

- Cenazelerin ailelerine teslim edilmesi GAZİANTEP - Gaziantep'te, bir kişi miras nedeniyle tartıştığı eşinin amcası Bayram Şahin'i kaynanası Özden Şahin ve baldızı Dilek Çakmak'ı öldürdü. Hayatını kaybedenlerin cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 08:18 Kaynak: AA

Adli Tıp Kurumu, Gaziantep, Bayram Şahin, Güncel
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